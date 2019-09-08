Son Dakika Haberleri: Taliban'dan barış görüşmelerini durduran ABD'ye sert karşılık
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Taliban'dan barış görüşmelerini durduran ABD'ye sert karşılık

51 dakika önce

Taliban, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın barış sürecini sonlandırdığını duyurduğu açıklamasına tehdit dolu bir dille cevap verdi

Taliban'dan barış görüşmelerini durduran ABD'ye sert karşılık, System.String[]

Taliban, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın barış sürecini sonlandırdığını duyurduğu açıklamasına tehditle karşılık verdi.


Barış görüşmelerini iptal kararının daha fazla Amerikalının canını ve malını kaybetmesine yol açacağı anlamına geldiği belirtilen örgütün açıklamasında, "Görüşmelerin sonlandırılması nedeniyle Amerikalılar herkesten çok daha fazla acı çekecek." ifadesine yer verildi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:30 
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