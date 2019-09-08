Taliban'dan barış görüşmelerini durduran ABD'ye sert karşılık

Taliban, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın barış sürecini sonlandırdığını duyurduğu açıklamasına tehditle karşılık verdi.



Barış görüşmelerini iptal kararının daha fazla Amerikalının canını ve malını kaybetmesine yol açacağı anlamına geldiği belirtilen örgütün açıklamasında, "Görüşmelerin sonlandırılması nedeniyle Amerikalılar herkesten çok daha fazla acı çekecek." ifadesine yer verildi.