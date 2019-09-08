Taliban'dan barış görüşmelerini durduran ABD'ye sert karşılık
51 dakika önce
Taliban, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın barış sürecini sonlandırdığını duyurduğu açıklamasına tehdit dolu bir dille cevap verdi
Taliban, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın barış sürecini sonlandırdığını duyurduğu açıklamasına tehditle karşılık verdi.
Barış görüşmelerini iptal kararının daha fazla Amerikalının canını ve malını kaybetmesine yol açacağı anlamına geldiği belirtilen örgütün açıklamasında, "Görüşmelerin sonlandırılması nedeniyle Amerikalılar herkesten çok daha fazla acı çekecek." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:30
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