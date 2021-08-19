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Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi - Son Dakika

Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi

19.08.2021 15:33

Afganistan'da yönetimin Taliban kontrolünün eline geçmesinden sonra sivil halk ülkeden kaçmak için her yolu deniyor. Taliban üyelerinin denetlemelerinden kaçmak isteyen ancak başarılı olamayan anneler son çıkış yolunu, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerlerine vererek yurt dışına çıkarmaya çalışmakta buldu.

Geçtiğimiz pazar günü Taliban, bir süredir devam eden ilerleyişinin sonucunda başkent Kabil'e girerek Afganistan'da yönetimi ele geçirdi. Bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Eşref Gani kaçtı, sivil halk ise Taliban korkusu nedeniyle ülkeyi terk etmek için havalimanlarına akın etti.

Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenleri teller üzerinden yabancı askerlere uzattı

İÇERİDE AYRI DIŞARIDA AYRI KAOS YAŞANIYOR

Havalimanına girmeyi başarabilen insanlar, havalanan uçakların peşinden koşarak ülkeden kaçmaya çalışırken dışarıda kalan kalabalık ise izdiham yarattı. Binlerce Afgan havalimanına girebilmek için birbirini ezdi, kapıda nöbet tutan Taliban üyelerinin geçit vermemesi üzerine farklı yollara başvurdu.

Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenleri teller üzerinden yabancı askerlere uzattı

BEBEKLERİNİ ASKERLERE EMANET ETMEK İSTEDİLER

Kabil'de askerler gece boyu sersemletici bombalar patlatıp ateş açarken, ortaya çıkan görüntüler tüm dünya tarafından endişe ile takip ediliyor. Son olarak bölgeden servis edilen görüntülerde, kadınların bebeklerini dikenli tellerin üzerinden havalimanında görevli yabancı ülkelerin askerlerine verdikleri görüldü.

Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenleri teller üzerinden yabancı askerlere uzattı

İNGİLİZ BAKAN UYARDI

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace ise refakatsiz çocukların ülke dışındaki uçuşlara yüklenmeyeceğini söyleyerek, insanları bebeklerini havaalanı yerleşkesindeki İngiliz birliklerine vermemeye çağırdı.

Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi

Afganistan, Taliban, Pazar, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • Mustafa Onur: TÜM BUNLARI İZLERKEN İÇİM SIZLIYOR.TALİBAN'A ÜLKEYİ TESLİM EDENLERİN VİCDANI ŞİMDİ RAHAT MI? Cevap Yaz 27 0 Yayından Kaldır
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