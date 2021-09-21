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TALİBAN'DAN KAÇAN AFGAN ŞARKICI SANATIN VE MÜZİĞİN AFGANİSTAN'DA GELECEĞİ YOK - Son Dakika

TALİBAN'DAN KAÇAN AFGAN ŞARKICI SANATIN VE MÜZİĞİN AFGANİSTAN'DA GELECEĞİ YOK

21.09.2021 11:42

TALİBAN'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle ABD askeri uçağıyla ülkeden kaçarak önce Katar'ın başkenti Doha'ya ardından ABD'ye ve son olarak İstanbul'a gelen ünlü Afgan şarkıcı ve kadın hakları aktivisti Aryana Sayeed Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

TALİBAN'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle ABD askeri uçağıyla ülkeden kaçarak önce Katar'ın başkenti Doha'ya ardından ABD'ye ve son olarak İstanbul'a gelen ünlü Afgan şarkıcı ve kadın hakları aktivisti Aryana Sayeed Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Taliban'ın Kabil'i bu kadar hızlı ele geçirebileceğini düşünmediklerini belirten Sayeed, "Afganistan'dan kaçabildiğim ve şimdi Türkiye'de, İstanbul'da olduğum için gerçekten şanslıyım. Sahip olduğum bütün fırsat ve şansları, Afgan kadınları ve çocuklarıyla ilgili farkındalık yaratabilmek için kullanacağım" dedi.

Ünlü Afgan şarkıcı, şarkı yazarı, insan ve kadın hakları aktivisti Aryana Sayeed, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kadınların ve müzisyenlerin durumları hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Son bir yıldır Afganistan'da yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Sayeed, birçok zorlukla birlikte ülkeden hızlı bir kaçışının olduğunu ifade ederek, "Taliban'ın Kabil'i bu kadar hızlı bir şekilde ele geçirebileceğini düşünmüyorduk. Çok ani gelişti. Orada sıkışıp kaldım. Fakat sonrasında iki kere denemenin ardından nihayet ikinci seferde ABD askeri uçağıyla Afganistan'dan kaçmayı başarabildim. İlk olarak uçak bizi Doha'ya götürdü, ardından ABD'ye götürdü. ABD'de istediğimiz yere gitme konusunda özgürdük. O yüzden sonunda İstanbul'a gelmeyi başarabildim. ve işte şimdi buradayım" dedi.

"AFGAN KADINLARIN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞELİYİM"

Kadınların kesinlikle Afganistan'da iyi bir geleceğinin olmayacağını, çünkü geçmişte Taliban'ın ülkeyi ele geçirdiğinde yaptıklarının oldukça yıkıcı olduğunu belirten Sayeed, "Görünen o ki hala aynı insanlarla karşı karşıyayız. Afgan kadınlarını nasıl karanlık çağlara geri götürmek istiyorlarsa, kızları okuldan yasaklamalarında bunun küçük bir emaresini görüyoruz. Daha dün, okulların açık olduğunu ama sadece erkeklere açık olduğunu duyurdular. Kızların artık okula gitmesine izin verilmiyor. Kadınlar sokaklarda gösteriler yapıyorlar, onlar dövülüyorlar, rehin alınıyorlar. Aslında bunlar, Afgan kadınlarının geleceklerinin nasıl olacağına ilişkin ufak emareler, maalesef ki" şeklinde konuştu.

Afgan kadınlarının geleceği için endişeli olduğunu dile getiren Afgan şarkıcı Sayeed, "Ne üzücü ki, son 20 yılda Afganistan'da kadınlar bir şeyleri başarmak için çok sıkı çalıştılar. Okula gittiler, çalıştılar, bir sürü şey yaptılar fakat sonrasında birdenbire bunların hepsi onların elinden alındı. Açıkçası, gelecek hakkında oldukça düşünceli ve endişeliyim" dedi.

"MÜZİK ALETLERİYLE YAKALANMAKTAN KORKUYORLAR"

Açıklamasında sanatçılara da değinen Sayeed, Afganistan'daki kadın sanatçıların geleceği için bir umut göremediğini ifade ederek, "Taliban sadece birkaç gün önce, Afganistan'da müzik ve sanat olmayacağını duyurdu. Net olarak görünüyor ki, sanatın ve müziğin Afganistan'da bir geleceği yok. Fakat Afganistan'daki tüm diğer sanatçılar orada sıkışıp kaldılar. Dışarıya çıkmaya bile korkuyorlar, müzik aletleriyle yakalanmaktan korkuyorlar. Çok fazla müzisyenle iletişim halindeyim, benden yardım istiyorlar. Hayatları için endişe ediyorlar ve eğer Taliban tarafından yakalanırlarsa görecekleri muameleden korkuyorlar" şeklinde konuştu.

Afganistan'ın geleceği hakkında endişelerini dile getiren ve dünyaya bu konuda çağrıda bulunan Sayeed, "Afganistan'ın gelecekteki durumuyla ilgili şimdiden bir şey söylemek epey zor. Şundan eminim ki Taliban, Afganistan'ın dostu değil. Aslında onlar, Afganistan'da sahip olduğumuz bütün değerli şeyleri yok etmek istiyor. Yok etmek istedikleri şeylerin başında da Afgan kadınlarının hakları geliyor. Kültürümüz, müziğimiz yok ediliyor. Şu durumda açıkçası, Afganistan için parlak bir gelecek göremiyorum. Bunun daha ne kadar böyle süreceğini bilmiyorum. Umarım bu durum uzun sürmez. Umarım dünya bu konuya, Afganistan'a odaklanır ve onlara ihtiyaç duydukları yardım ve dikkati verir" dedi.

"TÜRKİYE'DE OLUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Afganistan'dan kaçabildiği ve şimdi Türkiye'de, İstanbul'da olduğu için şanslı olduğunu dile getiren Sayeed, "Sahip olduğum bütün fırsat ve şansları, Afgan kadınları ve çocuklarıyla ilgili farkındalık yaratabilmek için kullanacağım. Müziğimin büyük bir kısmını zaten Afganistan'a adamıştım. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğim. Daha fazla vatan şarkıları söyleyeceğim, insanların Afganistan'da nasıl acı çektiğine ilişkin farkındalık yaratmak için çabalayacağım. Planlarımdan birisi de Türkiye hükümetine ulaşabilmek ve onlara Afganistan'daki müzisyenlere yardım sağlamaları için talepte bulunmak. Hatta, eğer yardım edebilirlerse, onları Afganistan'dan çıkarmalarını isteyeceğim çünkü şu anda karanlık içinde yaşıyorlar. Benimle sürekli iletişim kuruyorlar, benden yardım istiyorlar" şeklinde konuştu.

TALİBAN'DAN KAÇAN AFGAN ŞARKICI SANATIN VE MÜZİĞİN AFGANİSTAN'DA GELECEĞİ YOK
TALİBAN'DAN KAÇAN AFGAN ŞARKICI SANATIN VE MÜZİĞİN AFGANİSTAN'DA GELECEĞİ YOK
TALİBAN'DAN KAÇAN AFGAN ŞARKICI SANATIN VE MÜZİĞİN AFGANİSTAN'DA GELECEĞİ YOK
TALİBAN'DAN KAÇAN AFGAN ŞARKICI SANATIN VE MÜZİĞİN AFGANİSTAN'DA GELECEĞİ YOK
TALİBAN'DAN KAÇAN AFGAN ŞARKICI SANATIN VE MÜZİĞİN AFGANİSTAN'DA GELECEĞİ YOK

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TALİBAN'DAN KAÇAN AFGAN ŞARKICI SANATIN VE MÜZİĞİN AFGANİSTAN'DA GELECEĞİ YOK - Son Dakika


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SON DAKİKA: TALİBAN'DAN KAÇAN AFGAN ŞARKICI SANATIN VE MÜZİĞİN AFGANİSTAN'DA GELECEĞİ YOK - Son Dakika
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