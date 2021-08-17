Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi

Afganistan'da Taliban devri tekrar başladı. Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Afganistan'ı terk etmek isteyen insanlar ise havaalanında piste girerek kargo uçaklarının kanatlarına tutundu.

UÇAKTAKİ YOLCULARDAN BİRİ ÇEKTİ

Afganların görüntüleri dünyanın gündemine otururken son çıkan bir video tüyler ürpetti. ABD'ye ait bir kargo uçağının tekerlerine tutunarak kaçmak isteyen bir Afgan feci şekilde can verdi. O anlar ise uçağın içerisindeki biri tarafından anbean kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde uçağın tekerine tutunan Afgan'ın son anları yer aldı.

2 KİŞİ HAVALANAN UÇAKTAN DÜŞEREK CAN VERMİŞTİ

Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan da önceki gün uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten düşmüştü.

KATAR'A YÖNLENDİRİLDİ

Ayrıca iniş takımlarına tutunan diğer Afganlara ait cansız beden parçalarının da iniş takımlarında bulunduğu öne sürüldü. Uçağın mürettebatı, uçağın tekerlek bölmesinin içinde asılı kalan cesetlerin iniş takımlarında arızaya neden olduğunu ifade etti. Arıza nedeniyle uçağın acil iniş için Katar'a yönlendirildiği bildirildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetmişti.