Son Dakika Haberleri: Taliban'dan seçimlere karşı şiddet çağrısı
Son Dakika Dünya Haber

Taliban'dan seçimlere karşı şiddet çağrısı

11 dakika önce

Radikal İslamcı Taliban, Afganistan devlet başkanlığı seçimlerine giden süreçte şiddet içerikli eylem düzenleme çağrısı yaptı.

Taliban'dan seçimlere karşı şiddet çağrısı, System.String[]
Radikal İslamcı Taliban, Afganistan devlet başkanlığı seçimlerine giden süreçte şiddet içerikli eylem düzenleme çağrısı yaptı. Örgüt Afganistan vatandaşlarına siyasi etkinliklere katılmamalarını tavsiye etti.Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan'da Eylül ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine karşı şiddet içerikli eylem düzenleme çağrısında bulundu.

Salı günü internet sayfası üzerinden bir açıklama yayınlayan örgüt, militanlarından, seçimlere karşı "Kendilerini savunmalarını" istedi. Halkı da seçimleri boykot etmeye çağıran Taliban, düzenlenecek saldırıların kurbanı olabilecekleri gerekçesiyle, vatandaşlara siyasi mitinglere katılmamalarını tavsiye etti.

ABD-Taliban görüşmeleri

Afganistan'da devlet başkanlığı seçimlerinin 28 Eylül'de yapılması planlanıyor. Ancak çok sayıda gözlemci, seçimlerin yeniden ertelenebileceği görüşünde. Söz konusu seçimler, ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri nedeniyle bu yıl halihazırda iki kez ertelenmiş bulunuyor. Taraflar haftasonunda Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelerini sürdürmüş, görüşmeler sırasında Kabil ve Kandahar'da düzenlenen terör saldırılarında en az dokuz kişi yaşamını yitirmişti.

Taliban'ın da aralarında bulunduğu bazı örgütler, daha önceki devlet başkanlığı seçimlerinde çok sayıda terör saldırısı düzenlemişti. Eylül seçimlerine giden süreçte Afganistan'da birçok şiddet içerikli eylem yaşanmış, Temmuz ayı sonunda, devlet başkan yardımcılığına aday Emrullah Salih'in Kabil'deki seçim merkezine düzenlenen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı.

AFP/ BÜ,ET

(c)
Afganistan, Eylül, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da polis karakoluna saldırı: Patlamada 95 kişi yaralandı
Avustralya'da Twitter'da hükumeti eleştiren memurun işten çıkarılması haklı bulundu BM raporu: Kuzey Kore silah programı için siber saldırılarda 2 milyar dolar çaldı AP'de İngiltere'den boşalacak sandalyeler için seçilen vekiller maaşsız kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:01:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taliban'dan seçimlere karşı şiddet çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]