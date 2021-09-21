Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler

Taliban'ın 20 yıl sonra iktidara geldiği Afganistan'dan kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Her ne kadar Taliban sözcüleri tarafından dünya kamuoyuna ılımlı mesajlar verilse de ülkeden gelen görüntüler bunun tam tersini söylüyor.

KIRBAÇLAYARAK CEZALANDIRDILAR

Kabil'de cep telefonu çalmak ile suçlanan kişi sokak ortasında bir direğe bağlandı ve kırbaçlanarak cezalandırıldı. Olaya ait görüntüler sosyal medyada yer aldı ve kısa sürede gündem oldu. Tepki çeken görüntüler, görgü tanıklarının ifadelerine göre Eğitim Bakanlığı binasının önünde gerçekleşti.