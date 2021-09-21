Üye Girişi
Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler - Son Dakika

Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler

21.09.2021 11:06

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, başkent Kabil'de cep telefonu çaldığı anlaşılan bir adamı cadde ortasında trafik levhasına bağlayıp kırbaçladı. O anlar kayda alınırken, videoda militanların direğe bağladıkları adama tekme ve yumruk attığı da görülüyor.

Taliban'ın 20 yıl sonra iktidara geldiği Afganistan'dan kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Her ne kadar Taliban sözcüleri tarafından dünya kamuoyuna ılımlı mesajlar verilse de ülkeden gelen görüntüler bunun tam tersini söylüyor.

KIRBAÇLAYARAK CEZALANDIRDILAR

Kabil'de cep telefonu çalmak ile suçlanan kişi sokak ortasında bir direğe bağlandı ve kırbaçlanarak cezalandırıldı. Olaya ait görüntüler sosyal medyada yer aldı ve kısa sürede gündem oldu. Tepki çeken görüntüler, görgü tanıklarının ifadelerine göre Eğitim Bakanlığı binasının önünde gerçekleşti.

Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler

Afganistan, Taliban, Kabil, Hassas İçerik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • ömer biçici : haberciler amma yaygara seviyorsunuz, adam hırsızlık yapmış insanlık dışı muamele diyorsunuz. iyi etmişler ellerine sağlık, keşke bizde de uygulansa Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık 11:35 ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi 11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı 11:20 İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı
Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL 11:15 Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak 11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı 10:50 Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu 09:32 Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu

Son Dakika Haberleri
11:34 ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi
11:19 İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı
11:16 Son dakika! Altın güne düşüşle başladı, 488 liradan işlem görüyor
11:14 Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
11:10 Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir
11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak
10:53 Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı
Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz bekliyor Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz bekliyor         
11:35
Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor         
11:30
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Son dakika! Altın güne düşüşle başladı, 488 liradan işlem görüyor Son dakika! Altın güne düşüşle başladı, 488 liradan işlem görüyor         
11:17
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı         
10:53
Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak         
10:40
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 11:42:20. #1.12#
SON DAKİKA: Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement