Taliban'dan Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız - Son Dakika

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma planına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Yabancı devletler, personellerini ülkeden çekerken, Türkiye'nin ne yapacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE ASKIYA ALMIŞTI

Türkiye'nin ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde planlamaya başladığı Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama görevi, Taliban'ın kentin kontrolünü ele geçirmesiyle askıya alınmıştı.

"TÜRK ASKERİNE İHTİYAÇ YOK"

Henüz bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Taliban'dan Türkiye açıklaması geldi. Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, "31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz. Kabil Havaalanında Türk askerine ihtiyaç yok, orayı kendimiz koruyacağız" dedi.