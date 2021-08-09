Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı

Afganistan'da Taliban güçleri, hükümet güçleriyle şiddetli çatışmalar sonrası ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz, Sar-i Pul ve Talukan'ı ele geçirdi. Böylece Cuma gününden bu yana beş vilayet başkenti Taliban güçleri tarafından alınmış oldu.

ATEŞKES KONUSUNDA BİR ANLAŞMA YOK

Binaların ve dükkanların alevler içinde kaldığı Kunduz kentinde kaos yaşandığı ve kent merkezine Taliban bayrağının çekildiği bildiriliyor. Öte yandan Taliban ise hükümetle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını söyledi.

TALİBAN HAPİSHANELERDEKİ SUÇLULARI DA SERBEST BIRAKIYOR

Afganistan'daki ilerleyişine hız kesmeden devam eden Taliban'ın ülkedeki hakimiyetine ilişkin sosyal medyada da çok sayıda video paylaşılırken, bölgeden gelen son görüntülerde Taliban'ın ele geçirdiği şehirlerdeki hapishanelerde bulunan tüm suçluları serbest bıraktığı da yer alıyor.

Milyonlarca paylaşım alan videoda, hapishanelerden tahliye edilen çok sayıda suçlunun eşyalarıyla birlikte kalabalıklar halinde hareket ettikleri görülüyor.

ABD VE İNGİLTERE'DEN VATANDAŞLARINA "ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Öte yandan ülkede şiddet olaylarının artması ve Taliban'ın ilerleyişi nedeniyle ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri de Afganistan'daki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.