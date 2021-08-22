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Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi - Son Dakika

Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi

22.08.2021 18:22

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, kontrolünü ele geçiremediği bölgeler arasında olan Pençşir'e doğru ilerliyor. Taliban, Pençşir'de silahlı direniş başlatan efsane komutan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih ve beraberindekilere teslim olmaları için 4 saat süre tanıdı.

Afganistan'da kısa sürede hükümet güçlerini mağlup ederek yönetimi ele geçiren Taliban son olarak Kabil'e de girdi. Taliban, direnişin devam ettiği bölgelerden biri olan Pençşir'de de hakimiyetini sağlamak için bölgeye doğru ilerliyor. Ciddi bir sevkiyat gerçekleştiren Taliban güçleri, doğduğu yeri savunmak için silahlı direniş başlatan efsane komutan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih ve yanındakilere teslim olmaları için 4 saat süre verdi.

Taliban'dan direnişçilerin son kalesine büyük yığınak! Efsane komutanın oğluna mühlet verildi

TALİBAN'A KARŞI DİRENİŞ BU BÖLGEDE YOĞUNLAŞIYOR

Taliban, fiili olarak Afganistan'ın yönetimini ele geçirdi. Başkent Kabil'e giren şeriatçı örgüt, henüz hükümet kuramasa da ülkenin hakimi pozisyonda. Taliban'a karşı direniş ise ülkenin kuzeyinde Pençşir vilayetinde yoğunlaşıyor.

BÖLGEYE YOĞUN SEVKİYAT VAR

Daily Afganistan'da yer alan iddiaya göre; Taliban Pençşir'e doğru harekete geçti. Çarikar'ı geçen Taliban, Pençşir'e yaklaşınca direnişçi gruplara teslim olmaları için 4 saat mühlet verdi. Çok sayıda korucu ve Taliban militanının bölgeye ilerlediği bildirildi.

Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi

Ahmed Şah Mesud, Afganistan, Taliban, Kabil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi - Son Dakika Dünya


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