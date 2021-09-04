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Taliban, direnişin son kalesi olan Pencşir'i de ele geçirdi - Son Dakika

Taliban, direnişin son kalesi olan Pencşir'i de ele geçirdi

04.09.2021 09:00

Afganistan'da Taliban'a karşı direnişin son kalesi olarak gösterilen Pencşir vilayetinde kontrolün Taliban'a geçtiği iddia edildi. Taliban güçleri, başkent Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Afganistan'da yönetimin el değiştirmesinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ediyor. Taliban, Afganistan'da tam hakimiyet için son kale Pencşir'i kuşatmıştı.

KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayetinin, Taliban'ın kontrolüne geçtiği öne sürüldü. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.

TALİBAN, KUTLAMA YAPIYOR

Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi

AHMED MESUD'UN TACİKİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Taliban kaynakları, Pencşir'i ele geçirdiklerini ve ülkenin efsane komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'unPencşir'den Tacikistan'a kaçtığını iddia etti.

Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi
Ahmed Mesud

"PENCŞİR, İSLAM EMİRLİĞİ'NİN KONTROLÜ ALTINA GİRDİ"

Öte yandan Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Pencşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" ifadelerini kullandı.

PENCŞİR'İN ÖNEMİ

Pençşir, büyük çoğunluğu Taciklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı bir vilayet olarak biliniyor. Dağlık ve engebeli arazisi nedeniyle askeri operasyonlar için zorlu bir hedef olarak tanımlanırken girişlerin dar bir geçitten gerçekleştirilmesi bölgeye giriş-çıkışları sınırlandırıyor. Vilayetin lideri milli savaş kahramanı Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesut ile Taliban arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak sonuca varılamamıştı.

Taliban, direnişin son kalesi olan Pencşir'i de ele geçirdi

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Son Dakika Dünya Taliban, direnişin son kalesi olan Pencşir'i de ele geçirdi - Son Dakika Dünya


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