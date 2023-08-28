Taliban, Dubai'de eğitim bursu kazanan 60 Afgan kadınının ülkeden çıkmasına izin vermedi - Son Dakika

Taliban, Dubai'de eğitim bursu kazanan 60 Afgan kadınının ülkeden çıkmasına izin vermedi

Taliban, Dubai\'de eğitim bursu kazanan 60 Afgan kadınının ülkeden çıkmasına izin vermedi
Son Güncelleme: 28.08.2023 15:26

Taliban, Temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde üniversite bursu kazanan 60 Afgan kadının ülkeyi terk etmesine izin vermedi. Şeyh Khalaf Ahmad Al Habtoor'un 2022'de duyurduğu burslardan yalnızca yurtdışında yaşayan Afgan kadınlar faydalanabildi.

Temmuz ayında Taliban, Birleşik Arap Emirlikleri'nde üniversitebursu kazanan 60 kadınının Afganistan'ı terk etmesine izin vermedi.

Taliban, Dubai'de eğitim bursu kazanan 60 Afgan kadınının ülkeden çıkmasına izin vermedi

Burslar, Dubailimilyarder iş adamı Şeyh Khalaf Ahmad Al Habtoor tarafından 2022 yılında duyurulmuştu. Ancak sadece yurtdışında yaşayan Afgan kadınları Dubai'ye seyahat edebildi.

Bir kadın öğrenci, Temmuz ayında ailesinin erkek üyeleriyle birlikte havaalanına gittiğini ancak Taliban yetkililerinin öğrenci vizeleriyle çıkışa izin verilmeyeceğini söylediğini belirtti.

Ayrıca, kadınların yalnız seyahat etmelerinin yasak olduğu gerçeği de hesaba katılınca birçok kadın havaalanından geri çevrildi.

Üniversite ve Şeyh Khalaf Al Habtoor, öğrencilerin seyahatlerinin engellendiğini doğruladı. Taliban'ın bu engelleme çabaları, özellikle kadınların eğitim hakkına yönelik ciddi bir ihlali yansıtmaktadır. Bu durum, Afgan kadınlarının eğitim ve özgürlük mücadelesinde karşılaştığı zorlukları gösteren bir örnektir.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Eğitim

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Son Dakika Eğitim Taliban, Dubai'de eğitim bursu kazanan 60 Afgan kadınının ülkeden çıkmasına izin vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taliban, Dubai'de eğitim bursu kazanan 60 Afgan kadınının ülkeden çıkmasına izin vermedi - Son Dakika
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