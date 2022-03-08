Taliban: Dünya Kadınlar Günü, Afgan kadınlarının haklarını talep etmesi için büyük fırsattır - Son Dakika

Afganistan'da Taliban yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Afgan kadınlarının haklarını koruyor ve savunuyoruz." açıklaması yaptı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin tüm Afgan kadınlarının İslam fıkhının sağladığı haklarını korumaya kararlı olduğunu belirterek, "Dünya Kadınlar Günü Afgan kadınlarının meşru haklarını talep etmesi için büyük fırsattır. Allah'ın izniyle Afgan kadınlarımızın haklarını koruyor ve savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mücahid'in paylaşımına yanıt veren bazı Twitter kullanıcıları ise kadınlara yönelik bu vaatlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından binlerce kadın, kamu kurumlarındaki işlerini kaybetmişti, kız çocuklarının devlet okullarında 6'ıncı sınıftan sonra eğitim alması durdurulmuştu.

Taliban, eleştiriler üzerine kızların eğitim alabilmesi için okulların "İslami koşullara" göre düzenlenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Ülkede aşamalı olarak kızların eğitim almasının önü açılmıştı. Bazı vilayetlerdeki devlet okullarında 6'ıncı sınıftan sonra kızların eğitim almasının önü açılmıştı.

Özel okullarda ise erkek ve kız öğrenciler için ayrı saat ve sınıf uygulaması getirilirken kızlar eğitimlerine ara vermeden devam edebilmişti.

Afganistan'da daha sonra üniversiteler açılmış ve kadınların derslere katılmasına izin verilmişti.

Ülke genelindeki devlet üniversitelerinde kadınlar ve erkekler ayrı saatlerde eğitim alabiliyor ancak şu an başkent Kabil de dahil birçok vilayetteki devlet okullarında kızlar ortaokul ve liseye devam edemiyor.

Sözcü Mücahid, martın sonunda kızların tüm eğitim kurumlarında eğitim alabilmesine izin verileceğini duyurmuştu.