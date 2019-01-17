Son Dakika Haberleri: 'Taliban Eğer Savaşmak İsterse Savaşacağız"

'Taliban Eğer Savaşmak İsterse Savaşacağız"

18 dakika önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, "Taliban eğer barış konusunda görüşmek isterse görüşeceğiz, savaşmak isterse savaşacağız." dedi.

'Taliban Eğer Savaşmak İsterse Savaşacağız
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, "Taliban eğer barış konusunda görüşmek isterse görüşeceğiz, savaşmak isterse savaşacağız." dedi.

Halilzad, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, barış görüşmelerine başlanması için Taliban örgütüne baskı kurmanın önemli olduğunu söyledi.

Zalmay Halilzad, "Taliban eğer barış konusunda görüşmek isterse görüşeceğiz, savaşmak isterse savaşacağız." diye konuştu.

Bölge ülkelerinin barış görüşmelerini desteklediğini ifade eden Halilzad, barış görüşmeleri konusunda en kısa zamanda bir gelişme olacağını umduklarını belirtti.

Halilzad, Taliban ile yaptığı görüşmelerde ABD'nin Afganistan'daki üslerinin kalıcı olduğunu söylemediklerini ve ülkesinin de buna meyilli olmadığını vurguladı.

Halilzad, "ABD olarak Afganistan ile uzun vadeli ve kapsamlı bir ilişki içerisinde bulunmak istiyoruz, bu askeri, diplomatik ve ekonomik ilişkileri içerecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Halilzad, 4. kez çıktığı barış turunda Hindistan, Çin ve BAE yetkilileriyle görüşmüştü.

Barış görüşmeleri

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:35 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir Bağımlı Anne, Uyuşturucu Alabilmek İçin 16 Yaşındaki Kızını 13 Yıl Boyunca Cinsel İlişkiye Zorladı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 08:53:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Taliban Eğer Savaşmak İsterse Savaşacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]