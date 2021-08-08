Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Afganistan'da ABD askerlerinin çekilmesiyle başlayan çalkantılı süreç, tırmanarak artıyor. Taliban güçlerinin ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte eli daha da güçlendi. Taliban üyeleri, Afgan hükümeti karşısında da elini güçlendirme adına ülkede yeni yerlere giriyor.

KONTROL ETTİKLERİ VİLAYET MERKEZİ SAYISI YÜKSELDİ

Taliban güçlerinin Afganistan'da kontrol ettiği vilayet merkezi sayısı da son çatışmaların ardından yükseldi. Talukan kenti kırsalında başlayan ardından da şehrin içine kadar dayanan çatışmaların ardından Taliban, vilayet merkezini ele geçirdi. Bu haberle birlikte, Taliban'ın ülkede Afgan hükümetine karşı kontrol ettiği vilayet merkezi sayısı 5'e yükseldi.

TALUKAN NEREDE?

Talukan veya Talokan, Afganistan'ın kuzeyinde, Tahar Vilayeti'nin merkezi olan şehir. Afganistanın en önemli kentleri arasında yer alan kent 2000'li yılların başında Taliban'ın en güçlü olduğu kentlerin başında gelmekteydi.