Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret - Son Dakika
Son Dakika Dünya Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret - Son Dakika Dünya

Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret

6 saat önce

Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra Amerikalı eşi Caitlan Coleman ile birlikte Pakistan'da 5 yıl boyunca rehine hayatı yaşayan ve 2017'de kurtarılan Kanadalı Joshua Boyle, çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlardan beraat etti.

Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret, System.String[]

Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra Amerikalı eşi Caitlan Coleman ile birlikte Pakistan'da 5 yıl boyunca rehine hayatı yaşayan ve 2017'de kurtarılan Kanadalı Joshua Boyle, çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlardan beraat etti.


Boyle, aralarında eşine yönelik saldırı ve cinsel saldırı suçlamalarının da bulunduğu 19 ayrı başlıktan yargılanıyordu.

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Pakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:01 
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