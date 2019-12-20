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Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret
6 saat önce
Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra Amerikalı eşi Caitlan Coleman ile birlikte Pakistan'da 5 yıl boyunca rehine hayatı yaşayan ve 2017'de kurtarılan Kanadalı Joshua Boyle, çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlardan beraat etti.
Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra Amerikalı eşi Caitlan Coleman ile birlikte Pakistan'da 5 yıl boyunca rehine hayatı yaşayan ve 2017'de kurtarılan Kanadalı Joshua Boyle, çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlardan beraat etti.
Boyle, aralarında eşine yönelik saldırı ve cinsel saldırı suçlamalarının da bulunduğu 19 ayrı başlıktan yargılanıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:01
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