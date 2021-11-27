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Taliban geçici hükümeti Başbakanı Ahund ilk kez sesli açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika

Taliban geçici hükümeti Başbakanı Ahund ilk kez sesli açıklamada bulundu Açıklaması

27.11.2021 22:52
Taliban geçici hükümeti Başbakanı Ahund ilk kez sesli açıklamada bulundu Açıklaması

Taliban geçici hükümeti Başbakanı Muhammed Hassan Ahund, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından ilk kez sesli açıklama yaptı.

Taliban geçici hükümeti Başbakanı Muhammed Hassan Ahund, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından ilk kez sesli açıklama yaptı.

Afganistan Milli Televizyon kanalında yayınlanan yarım saatlik ses kaydında Ahund, Taliban'ın dış ilişkilerde müdahaleci bir politikasının olmadığını söyledi.

Taliban yönetiminin, bölge ülkeleri ve dünya ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ifade eden Ahund, "Afganistan'daki ekonomik kriz ve işsizliğin nedeni Taliban değil. Bunların hepsi önceki hükümetin mirası." dedi.

Afganistan'ın yurt dışındaki döviz rezervlerinin serbest bırakılması halinde ülkedeki ekonomik sorunların çözüleceğini kaydeden Ahund, yabancı ülkelerin Afganistan halkına yardım etmesini istedi.

Ahund, ülkede kız öğrencilerin eğitiminin devam ettiğini dile getirerek, bu konuda daha iyi koşulların sağlanacağını umduklarını söyledi.

Afganistan'daki kadınların durumunun eskisinden daha iyi olduğunu ve güvende olduklarını belirten Ahund, "Şimdiki hükümet, eski hükümetten daha kapsayıcı. Mevcut hükümet, İslam hukukuna göre kadın haklarını da savunuyor ve kadınların temel hakları kendilerine verildi." diye konuştu.

Ahund, halkın sorunlarının çözülmesi için devlet dairelerinin kapılarının açık tutulması ve Taliban güçlerinin adını kötüye kullananların adalete teslim edilmesi talimatı verdi.

Afganistan halkına iyi bir gelecek için Taliban'a destek vermesi çağrısında bulunan Ahund, halkın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Ahund, Afganistan'ı yeniden inşa etmek için çabaladıklarını sözlerine ekledi.

Daha önce sadece yazılı açıklamalar yapan Ahund bugüne kadar sesli veya görüntülü açıklamada bulunmamıştı.

Ekonomik Kriz, Afganistan, Taliban, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban geçici hükümeti Başbakanı Ahund ilk kez sesli açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika


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