Taliban heyeti Çin'de Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi - Son Dakika

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader liderliğindeki bir heyetin Çin'i ziyaret ettiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birader ile Çin'in Tiencin kentinde görüştü.

Görüşmede Vang, en büyük komşusu Çin'in öteden beri Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, bu ülkenin iç işlerine karışılmaması konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

Bakan Vang Yi, Washington yönetiminin Afganistan politikasının başarısızlığa uğradığını belirterek, ülkedeki tüm tarafların, "Afganistan'ı Afganlar yönetmeli" ilkesi temelinde bir an önce barışı tesis etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vang, "Afganistan, Afgan halkına aittir, Afganistan'ın geleceği ve kaderi Afgan halkının elinde olmalıdır." ifadesini kullandı.

Taliban'dan yapılan açıklamada da 9 kişilik heyetin iki günlük ziyaret için Çin'e gittiği, Çin Dışişleri Bakanı ile barış süreci ve güvenlik meseleleriyle ilgili görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim de Twitter'da "Görüşmelerde siyaset, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve her iki ülkenin güvenliği ile Afganistan'ın mevcut durum ve barış süreci ile ilgili konular ele alındı." paylaşımında bulundu.

Naim ayrıca Taliban heyetinin Çin'e, Afgan topraklarının hiçbir yabancı ülkeye karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerine dair güvence verdiğini kaydetti.

Vang'ın, Taliban heyeti ile çekilmiş fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.

Çin, 2019'da da bir Taliban heyetine ev sahipliği yapmıştı. Heyet, Çin'in o dönemde Afganistan Özel Temsilcisi olan Dıng Şicün ile görüşmüştü.

Barış süreci

ABD'nin Taliban ile 29 Şubat 2020'de barış anlaşması imzalayarak ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkması için verdiği söz, ülke için dönüm noktası oldu.

ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 12 Eylül 2020'de Afganlar arası müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terk edildi.

Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmayı amaçlayan müzakereler, 17 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı. Doha'da bir araya gelen Taliban ile Afgan hükümeti heyetleri, adil bir çözüme ulaşmak için müzakereleri hızlandırma ve yeni bir toplantı konusunda mutabık kaldı.

Taliban, şubat ayından bu yana ise ülke genelinde baskısını yoğunlaştırdı. Doha Anlaşması ile yabancı güçlere saldırmama güvencesi veren Taliban, Afgan güvenlik güçlerine karşı şiddetli eylemlere girişti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.