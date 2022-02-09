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Taliban heyeti İsviçreli yetkililerle görüşmek üzere Cenevre'de - Son Dakika

Taliban heyeti İsviçreli yetkililerle görüşmek üzere Cenevre'de

09.02.2022 14:26
Taliban heyeti İsviçreli yetkililerle görüşmek üzere Cenevre'de

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı temsil eden heyet, İsviçre'de üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Cenevre'ye geldi.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı temsil eden heyet, İsviçre'de üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Cenevre'ye geldi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban heyetinin 6 Şubat'ta Cenevre'ye vardığı duyuruldu.

Heyetin, İsviçre hükümetinden üst düzey isimler başta olmak üzere uluslararası kuruluş temsilcileriyle görüşmelerde bulunacağı bildirildi.

Taliban heyetinin, İsviçre'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Geneva Call'un davetiyle ülkeye geldiği bilgisi paylaşıldı.

11 Şubat'a kadar sürmesi beklenen görüşmeler kapsamında tarafların, Taliban geçici hükümetine uluslararası meşruiyet ve diplomatik tanınma sağlanması konularını ele almasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan insani krizin giderek ağırlaştığı Afganistan'a yapılması planlanan insani yardımlara ilişkin heyetin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve diğer yardım kuruluşlarıyla da bir araya geleceği kaydedildi.

Taliban heyeti bundan önce Norveç'in başkenti Oslo'da ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

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Avrupa Birliği, Afganistan, İsviçre, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban heyeti İsviçreli yetkililerle görüşmek üzere Cenevre'de - Son Dakika


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