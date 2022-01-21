Taliban heyeti Norveç'teki görüşmelere katılacak - Son Dakika

Taliban heyetinin, gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da hükümet makamları da dahil, birtakım görüşmelerde bulunacağı bildirildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban temsilcilerinin 23-25 Ocak tarihlerinde Oslo'ya davet edildiği belirtildi.

Taliban heyetinin, Norveç hükümetinin, bazı müttefik ülke temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Norveç'te temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu toplantılara hangi ülkelerin katılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krize dair endişelerini dile getirirken son dönemde ülkede yaşananları "milyonlarca insanı etkileyen tam ölçekli insani felaket" olarak nitelendirdi.

Huitfeldt, söz konusu temasların "Taliban'ın meşrulaştırılması ya da tanınması olmadığını ancak ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmak durumunda olduklarını" belirtti.

Bakan Huitfeldt, siyasi durumun krizi daha da derinleştirerek insani felakete yol açmasına izin veremeyeceklerini kaydetti.