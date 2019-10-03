Taliban heyeti Pakistan'da
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taliban heyetinin ziyaretinden detaylar İSLAMABAD - Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban temsilcileri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 'barış müzakereleri' için yeniden bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:13 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taliban heyetinin ziyaretinden detaylar İSLAMABAD - Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban temsilcileri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 'barış müzakereleri' için yeniden bir araya geldi. ABD'li diplomat Zalmay Halilzad ile Taliban hareketinin kurucularından Abdul Gani Baradar, eş zamanlı olarak Pakistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Gelen ekipleri Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi karşıladı.
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