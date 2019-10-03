Son Dakika Haberleri: Taliban heyeti Pakistan'da
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Taliban heyeti Pakistan'da

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taliban heyetinin ziyaretinden detaylar İSLAMABAD - Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban temsilcileri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 'barış müzakereleri' için yeniden bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taliban heyetinin ziyaretinden detaylar İSLAMABAD - Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban temsilcileri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 'barış müzakereleri' için yeniden bir araya geldi. ABD'li diplomat Zalmay Halilzad ile Taliban hareketinin kurucularından Abdul Gani Baradar, eş zamanlı olarak Pakistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Gelen ekipleri Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi karşıladı.

Taliban heyeti Pakistan'da

Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:13 Kaynak: AA
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