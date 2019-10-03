Taliban heyeti Pakistan'da

Merkezi Katar'da bulunan Taliban'ın siyasi ofisi temsilcileri, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Taliban siyasi ofisinin başında bulunan Molla Abdul Ghani Baradar başkanlığındaki heyet ilk kez Pakistan'a geldi.

Kureyşi'yle yapılan toplantıda, Afganistan-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra ABD-Taliban görüşmelerinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "İki ülkenin de insanları 40 yıldır süren çatışma ortamında çok acı çekti. Zaman, Afganistan'da barışçı çözümle çatışmaları sonlandırma zamanı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Afganistan'daki çözümün Pakistan'daki sosyoekonomik ortam için de vazgeçilmez olduğu vurgulanarak "Pakistan tüm kalbiyle en kötü zamanlarında bile Afganistan'ı desteklemiştir. İslam öğretisi, ahlaki değerler ve komşuluk görevleri bağlamında milyonlarca Afgan'ı sınırlarımızda ağırladık. Pakistan bu dönemde bütün dünyaya komşularında yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini hatırlattı." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Afganistan'da çözümün silahla değil ancak siyasetle ve tüm tarafların katılacağı diyalogla olacağını uzun yıllardır savunduğunu hatırlatan Kureyşi'nin, Taliban yetkililerine, "Pakistan, geçen sene başlayan Taliban-ABD görüşmelerini destekledi ve şimdi de sürdürülebilir barışın sağlanması için altyapı hazırlıyor. Barışçıl çözüm gelecek nesiller arasında da kini ve kan dökülmesini azaltıp istikrar ve refahı artıracaktır." dediği bilgisine yer verildi.

Kureyşi ayrıca barış için oluşan ortamın Taliban tarafından değerlendirilmesi ve durdurulan ABD-Taliban görüşmelerinin yeniden başlamasını istediğini sözlerine ekledi.

Taliban yetkilileri de Pakistan'ın barış için verdiği desteğe teşekkür ederek en yakın zaman ABD'yle barış görüşmelerinin yeniden başlamasını arzu ettiklerini belirtti.

ABD ile barış görüşmeleri durdurulduktan sonra Çin, Rusya ve İran'ı ziyaret eden heyet dün Pakistan'a gelmişti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'dan bir gün sonra Pakistan'a gelen Taliban heyeti, Halilzad'la görüşme olmayacağını, görüşmelerde barış süreci ile Pakistan'daki Afgan mültecilerin durumlarının konuşulacağını açıklamıştı.