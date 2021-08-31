Taliban, hükümet kurma çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban üst düzey yöneticilerinin Kandahar'da düzenlediği toplantıda, Afganistan'da hükümetin kurulmasıyla ilgili konuları görüştüklerini belirtti.

Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Taliban'ın yönetim kadrosu tarafından Kandahar kentinde gerçekleştirilen üç günlük istişare toplantılarıyla ilgili bilgi verdi.

Başkanlığını Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin yaptığı toplantıda, "İslami hükümetin kurulması", "halka iyi muamelede bulunulması", "mal ve kurumların korunması" gibi konuların görüşüldüğüne değinen Mücahid, "Cumartesi günü başlayan ve pazartesi günü biten toplantıda ülkenin siyasi, güvenlik ve sosyal sorunları ayrıntılı olarak ele alındı." ifadesini kullandı.

Afganistan'da "kapsayıcı İslami hükümet" kurulacağını duyuran Taliban, geçen günlerde, oluşturduğu bir heyetle eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ile görüşmüştü.