Taliban içindeki Tacik savaşçılar Tacikistan sınırında hareketlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Taliban içindeki Tacik savaşçılar Tacikistan sınırında hareketlendi

23.07.2022 13:32
Taliban içindeki Tacik savaşçılar Tacikistan sınırında hareketlendi

Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan'a karşı savaşmayı planlayan Tacik kökenli savaşçıların sınır hattında "Tacikistan Taliban Hareketi" adı altında hazırlık yaptığı bildiriliyor.

Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan'a karşı savaşmayı planlayan Tacik kökenli savaşçıların sınır hattında "Tacikistan Taliban Hareketi" adı altında hazırlık yaptığı bildiriliyor.

Badahşan'da görev yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban mensubunun, AA muhabirine konuyla ilgili verdiği bilgiye göre, Taliban içindeki Tacikistanlı savaşçılar Afganistan'ın Tacikistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinde "Tacikistan Taliban Hareketini" kurdu.

Mehdi Arselan olarak tanınan ve gerçek adı Muhammed Sharipov olan bir Tacikistan vatandaşının liderliğini yapacağı grup, Tacikistan hükümetine karşı silahlı mücadele başlatmak istiyor.

Tacikistan vatandaşı söz konusu kişiler, Afganistan'da El Kaide ve Taliban ile yakın ilişkileri olan "Cemaat-i Ensarullah" grubunun savaşçıları olarak biliniyor.

Bazı yerel kaynaklar da Taliban'ın söz konusu gruba Badahşan'ın 5 ilçesinin güvenliğinin idaresini devredeceğini, grubun şu an 200 kişiden oluştuğunu, Tacikistan'dan adam topladıklarını ve Taliban'ın söz konusu gruba silah ve mühimmat temin ettiğini öne sürüyor.

Sharipov, Tacikistan'ın aranan terörist listesinde yer alıyor.

Taliban'ın söz konusu gruba silah ve mühimmat temin ettiği ifade edilirken, sosyal medyaya yansıyan video görüntülerinde, Afganistan-Tacikistan sınırının sıfır noktasında grubun, gözetleme kulesi ve üs şeklinde görülen bazı konuşlanmalar yaptığı anlaşılıyor.

Taliban iddiaları reddetti

Taliban yetkilileri ise söz konusu iddiayı reddediyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, böyle bir grubun varlığını inkar etti. Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini aktaran Mücahid, Tacikistan hükümetinin Taliban yönetimi ile resmi diyaloğa girmesini istedi.

Taliban'ın ülkede yönetime gelmesinin ardından sık sık sınır güvenliği konusunda endişelerini aktaran Tacikistan makamları ise Afganistan nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ini oluşturan Tacikleri de kapsayan bir hükümet kurulmadığı müddetçe Taliban yönetimini tanımayacağını belirtiyor.

YORUMLAR
500
Pakistan ve İran Afganistan'daki son durumu görüştü Pakistan ve İran Afganistan'daki son durumu görüştü Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı
Kaynak: AA

Afganistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taliban içindeki Tacik savaşçılar Tacikistan sınırında hareketlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu
14:49 Darphane, yeni nesil bandrolleri piyasaya sürecek! Bu yolla tüketiciler sahte paradan korunacak
14:44 Fenerbahçe, Gustovo Henrique ile anlaşmaya vardı
14:43 Öğretmen, cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı, veliler şikayetçi oldu
14:16 Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı
14:14 İBB tarafından kurulan Halk Ekmek açılış fabrikasında İmamoğlu'nun eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdiği anlar dikkat çekti
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
13:29 Murat Kekilli'den büyük gaf: Rahmetli Bülent Ersoy
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 15:31:09. #1.12#
SON DAKİKA: Taliban içindeki Tacik savaşçılar Tacikistan sınırında hareketlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement