Taliban içindeki Tacik savaşçılar Tacikistan sınırında hareketlendi

Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan'a karşı savaşmayı planlayan Tacik kökenli savaşçıların sınır hattında "Tacikistan Taliban Hareketi" adı altında hazırlık yaptığı bildiriliyor.

Badahşan'da görev yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban mensubunun, AA muhabirine konuyla ilgili verdiği bilgiye göre, Taliban içindeki Tacikistanlı savaşçılar Afganistan'ın Tacikistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinde "Tacikistan Taliban Hareketini" kurdu.

Mehdi Arselan olarak tanınan ve gerçek adı Muhammed Sharipov olan bir Tacikistan vatandaşının liderliğini yapacağı grup, Tacikistan hükümetine karşı silahlı mücadele başlatmak istiyor.

Tacikistan vatandaşı söz konusu kişiler, Afganistan'da El Kaide ve Taliban ile yakın ilişkileri olan "Cemaat-i Ensarullah" grubunun savaşçıları olarak biliniyor.

Bazı yerel kaynaklar da Taliban'ın söz konusu gruba Badahşan'ın 5 ilçesinin güvenliğinin idaresini devredeceğini, grubun şu an 200 kişiden oluştuğunu, Tacikistan'dan adam topladıklarını ve Taliban'ın söz konusu gruba silah ve mühimmat temin ettiğini öne sürüyor.

Sharipov, Tacikistan'ın aranan terörist listesinde yer alıyor.

Taliban'ın söz konusu gruba silah ve mühimmat temin ettiği ifade edilirken, sosyal medyaya yansıyan video görüntülerinde, Afganistan-Tacikistan sınırının sıfır noktasında grubun, gözetleme kulesi ve üs şeklinde görülen bazı konuşlanmalar yaptığı anlaşılıyor.

Taliban iddiaları reddetti

Taliban yetkilileri ise söz konusu iddiayı reddediyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, böyle bir grubun varlığını inkar etti. Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini aktaran Mücahid, Tacikistan hükümetinin Taliban yönetimi ile resmi diyaloğa girmesini istedi.

Taliban'ın ülkede yönetime gelmesinin ardından sık sık sınır güvenliği konusunda endişelerini aktaran Tacikistan makamları ise Afganistan nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ini oluşturan Tacikleri de kapsayan bir hükümet kurulmadığı müddetçe Taliban yönetimini tanımayacağını belirtiyor.