Taliban ile Afgan hükümeti müzakerelerin hızlandırılması için anlaştı - Son Dakika

Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelenTaliban ile Afgan hükümeti heyetlerinin adil bir çözüme ulaşmak için müzakereleri hızlandırma ve yeni bir toplantı konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Katar Merkezli AlJazeera televizyonunda yer alan haberde, Doha'nın ev sahipliğinde düzenlenen yeni tur müzakerelerin ikinci ve son gününde heyetlerin ortak yazılı açıklama yaptığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Afgan hükümeti ve Taliban heyetleri adil bir çözüme ulaşmak için müzakereleri hızlandırma konusunda mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca "Afganların çıkarlarını karşılayan İslami ilkelere uygun bir anlaşmaya varılmasının gerekliliği" konusunda da anlaştı.

Bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelerin üst düzeyde sürdürülmesine ilişkin taahhütlerini ifade eden heyetler, yeniden bir araya geleceklerini ve müzakereleri hızlandırma talimatı verdiklerini ifade etti.

Açıklamada belirtilen yeni toplantı için herhangi bir tarih belirtilmedi.

Taraflar ayrıca Afganistan'da kalıcı bir barışa ulaşma çabalarından dolayı Katar'ın yanı sıra komşu ve bölge ülkeler ile uluslararası topluma "barış sürecindeki işbirlikleri" için teşekkürlerini iletti.

Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla geçen sene başlayıp Şubat 2021'de kaderine terk edilen Afganlar arası müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da 17 Temmuz'da başlamıştı.

Afganlar arası müzakerelerde hükümet heyeti Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın, Taliban heyeti ise Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader'in başkanlığındaydı.

Barış süreci

ABD'nin Taliban'la 29 Şubat 2020'de barış anlaşması imzalayarak ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkması için verdiği söz, ülke için dönüm noktası oldu.

ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 12 Eylül 2020'de Afganlar arası müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da başladı ancak gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de kaderine terk edildi.

Böylece Taliban ile Afganistan İslam Cumhuriyeti tarafları arasında yürütülen geçiş süreci müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Sürecin çökmesiyle de Taliban'ın ülke genelindeki baskısı yoğunlaştı. Doha Anlaşması'yla yabancı güçlere saldırmama güvencesi veren Taliban, Afgan güvenlik güçlerine karşı şiddetli eylemlere girişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban, Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil kontrol altında tutuyor.