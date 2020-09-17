Taliban ile Afganlar arası müzakereler devam ediyor - Son Dakika

Katar'ın başkenti Doha'da 12 Eylül'de başlayan Taliban ile Afganlar arası müzakereler kapalı kapılar ardında devam ediyor.

Afganistan müzakere heyeti sözcüsü Nadır Nadıri, basına yaptığı açıklamada, görüşmeler başladığından bu yana müzakerelerin usulü, konusu ve sıralamasının üzerinde durulduğunu ve asıl konu üzerinde henüz müzakerelerin başlamadığını belirtti.

Nadıri, iki taraf arasında görüş farklılıklarının olduğunu ve bu nedenle müzakerelerin biraz yavaş ilerlediğini kaydetti.

Öte yandan Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Muhammed Naim Vardak da müzakerelerin içeriği ve sıralamasının önemli olduğunu ve önce bunların belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Şu ana kadar yapılan görüşmeleri olumlu değerlendiren Vardak, Taliban'ın da Afganistan'da savaşın son bulmasından yana olduğunu aktardı.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2017'de "başkan" seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.