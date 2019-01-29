Son Dakika Haberleri: Taliban ile Barış Görüşmeleri İçin İlerleme Sağlandı"

Taliban ile Barış Görüşmeleri İçin İlerleme Sağlandı"

6 dakika önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, "Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için ilerleme kaydedildi.

Taliban ile Barış Görüşmeleri İçin İlerleme Sağlandı
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, "Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için ilerleme kaydedildi." dedi.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Halilzad, ABD'nin Afganistan hükümeti ile Taliban arasında doğrudan diyalog başlatılması için ciddi çaba gösterdiğini söyledi.

"Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için ilerleme kaydedildi." diyen Halilzad, Afganistan'da yaşanan sorunların Afganların kendi arasında çözülebileceğini, barış konusunda zeminin hiç olmadığı kadar hazır olduğunu belirtti.

Halilzad, "Taliban'ı Afgan makamlarıyla doğrudan görüşmek için teşvik ettim. Artık Afgan makamları kendi aralarındaki sorunları bir tarafa bırakarak böyle büyük bir fırsatı elden kaçırmamalı." diye konuştu.

Afganistan'daki güvenlik ve istikrarın ABD'nin endişe kaynağı olduğunu dile getiren Halilzad, ülkede ateşkesin sağlanması için Afganlarla ortak çalıştıklarını vurguladı.

Halilzad, Taliban temsilcileriyle Katar'da yapılan son görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, ateşkesin sağlanması ve ülkedeki diğer terör örgütlerinin yok edilmesi konularının konuşulduğunu sözlerine ekledi.

Halilzad, çıktığı dördüncü barış turunun sonuçlarını dün Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmak için sarayda görüşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:17 Kaynak: AA

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