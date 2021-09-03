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Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor - Son Dakika
BBC

Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor

03.09.2021 08:22

Kabil'in 150 km kuzeydoğusundaki Pençşir Vadisi'nde Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Taliban, bölgede bazı noktaları ele geçirdiğini iddia etse de bölgeden gelen son dakika haberlerinde, Ahmed Mesud önderliğindeki direnişçilerin tüm girişleri kontrol altında tuttuğu ve 350 Taliban üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

Pençşir, Taliban tarafından ülkede ele geçirilemeyen tek yer. Binlerce direnişçi militan, Taliban'ın Afganistan'daki varlığını artırması sonrası ülkenin efsane komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un önderliğinde toplandı.

Taliban ise, eski Başkan Yardımcısı Amrullah Salih, eski Afgan ordusu mensupları ve yerel milislerin de yer aldığı direnişi kırmak için her yolu deniyor. Çünkü Pençşir'in uzun bir direniş geçmişi var. Bölgenin efsanevi komutanı Ahmed Şah Mesud, 2001'deki ölümüne dek Sovyet-Afgan savaşında ve daha sonra Taliban'a karşı iç savaşta bölgeyi başarıyla savunmuştu.

2 CEPHEDE 350 TALİBANLIYI ÖLDÜRDÜLER

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Direniş Cephesi ile yürütülen müzakerelerin başarısız olmasının ardından Taliban savaşçılarının Pençşir Vadisi'ne hareket ettiğini söyledi. Direniş Cephesi sözcüsü Fahim Dashti ise BBC Farsça Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Görüşmeler başarısız oldu çünkü iki taraf çok farklı pozisyonlara sahipti" dedi. Taliban ile iki cephede savaştıklarını belirten Dashti, 350 Taliban savaşçısının öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de yakalandığını ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı yakınlarına yapılan intihar saldırısında yaralanan Amerikan personelini ziyaret etti. Ölen 170 civarında insan arasında 13 Amerikan askeri de bulunuyordu. Biden'ın ziyareti ABD birliklerinin Afganistan'ı tamamen terk etmesinden 4 gün sonra gerçekleşti.

Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor

Afganistan, Taliban, Afgan, Kabil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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