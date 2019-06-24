Son Dakika Haberleri: Taliban'ın 5 sivili öldürdüğü iddia edildi
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Taliban'ın 5 sivili öldürdüğü iddia edildi

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Varduç ilçesinde Taliban militanlarının, güvenlik güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 5 sivili öldürdüğü iddia edildi.

Taliban'ın 5 sivili öldürdüğü iddia edildi, System.String[]
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Varduç ilçesinde Taliban militanlarının, güvenlik güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 5 sivili öldürdüğü iddia edildi.
Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, yaptığı açıklamada, Taliban militanların, Varduç ilçesi sakinlerinden 5 kişiyi, güvenlik güçlerine destek verdiği gerekçesiyle kaçırarak öldürdüğünü söyledi.
Nazari, öldürülenlerin sivil olduğunu belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:26 Kaynak: AA
Afganistan, Güncel
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