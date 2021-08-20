Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı - Son Dakika

G.Saray'a ezeli rakibinin yıldızı önerildi! Terim bir saniye bile düşünmeden reddetti

Artık bir silahımız daha var! Koronaya karşı geliştirilen ilk ilaç onay aldı

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın örgüt bayrağını açmasına tepki gösteren halk, sokaklara Afganistan ulusal bayraklarıyla çıkıyor. Ülke genelinde düzenlenen Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayrak taşıyanlar, Taliban müdahalesiyle karşılaştı.

BAYRAK TAŞIYAN ADAMA ŞİDDET

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ağır silahlı bir militanın Taliban bayrağı asılı kamyonetten inerek üzerinde Afganistan ulusal bayrağı bulunan bisikletli bir adama müdahalede bulunduğu görülüyor. Kamuflaj giyen Taliban militanı, üzerinden Afganistan bayrağını çekip aldığı adamın kafasına vuruyor.

BİR BAŞKA AFGAN DA BAYRAK TAŞIDIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Farklı bir noktada kaydedilen görüntüde ise aracında Afganistan bayrağı bulunan bir Afgan, yoldan geçen Taliban militanlarına denk geliyor. Bayrağı gören Taliban militanları aracı durdurarak sürücüyü indiriyor ve araçtaki bayrağı alıyor. Aracın sürücüsü ise Afganistan bayrağı taşıdığı gerekçesiyle elleri bağlanarak gözaltına alınıyor.