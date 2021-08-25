Üye Girişi
Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu? - Son Dakika
BBC

Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu?

25.08.2021 14:26
Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu?, System.String[]

Taliban, Afganistan'da geçmişte yönetimi elinde bulundurduğu dönemde afyon üretimini durdurduğunu öne sürüyor.

Taliban, hem afyon çiçeği (haşhaş) üretimini hem de yasa dışı uyuşturucu ticaretini, 2001'de ABD liderliğindeki koalisyon üçlerinin işgaline dek Afganistan'da yönetimi elinde bulundurduğu dönemde durdurduğunu iddia ediyor.

2001 yılında keskin bir düşüş kayda geçmiş olsa da, Taliban'ın kontrolündeki bölgelerde afyon yetiştiriciliğinin geçtiğimiz yıllarda arttığı görülüyor.

Afganistan'da afyon üretimi ne durumda?

Afyon çiçeği işlendiğinde, eroin dahil şiddetli bağımlılığa neden olan uyuşturuculara dönüşüyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre Afganistan, yüzde 80'i aşan bir oranla dünyanın en büyük afyon üreticisi.

UNODC'nin tahminlerine göre 2018'de afyon üretiminin, Afganistan ekonomisindeki payı yaklaşık yüzde 11'di.

Taliban ne diyor?

Afganistan'da başkent Kabil'i de alarak ülkede kontrolü ele geçiren Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Daha önce yönetimde olduğumuzda uyuşturucu üretimi yoktu" demişti.

"Afyon yetiştiriciliğini yine sıfıra indireceğiz" diyen Mücahid, uyuşturucu kaçakçılığının da önüne geçeceklerini öne sürdü.

Taliban döneminde afyon üretimi nasıl değişti?

ABD Dışişleri Bakanlığı , Taliban'ın 1990'lı yıllarda yönetime gelmesiyle afyon üretimi ciddi oranda artmıştı. 1998'de 41 bin hektara yakın alanda hasat toplanırken bu rakam 2000'de 64 binin üzerine çıkmıştı.

Dünyadaki yasa dışı afyon üretiminin de yüzde 39'u, ülkede üretimin büyük bölümünün gerçekleştiği Taliban'ın kontrolündeki Helmand vilayetindeydi.

Ancak 2000 yılının Temmuz ayında Taliban kontrolü altındaki bölgelerde afyon yetiştirmeyi yasakladı.

Birleşmiş Milletler ise Mayıs 2001'de Raporda, yasağın bu bölgelerde "neredeyse tamamıyla başarılı bir şekilde uygulandığı" belirtildi.

Taliban'ın yasağı sonrası, 2001 ve 2002'de dünyada el konulan afyon ve eroin miktarında gözle görülür düşüş yaşandı.

Afganistan'daki Taliban'ın yeniden kontrolü sağlaması öncesi son hükümetin yönetiminde, ülkede bazı bölgelerde bir miktar üretim olsa da, aslen afyon yetiştiriciliği görülen bölgeler Taliban'ın kontrolündeydi.

Örneğin ülkenin güneyindeki vilayetler Helmand ve Kandahar, 2018'de Taliban'ın kontrolündeyken en çok afyon yetiştirilen topraklara sahipti.

Taliban afyondan nasıl para kazanıyor?

Afganistan'da afyon yetiştiriciliği işgücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Afganistan'da afyon üretimiyle ilgili bir raporuna göre, 2019'da afyon yetiştiriciliği 120 bin kişiye istihdam sağladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre Taliban, haşhaş ekiminden vergi alıyor, dolaylı olarak da afyonun işlenmesi ve kaçırılması üzerinden para kazanıyor.

Taliban, afyon yetiştiren çiftçilerden yüzde 10 vergi topluyor.

Afyonun eroine dönüştürülüğü laboratuvarlardan ve yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı yapanlardan da vergi alınıyor.

Taliban'ın yasadışı uyuşturucu ekonomisinden aldığı yıllık pay, tahminlere göre, 100 milyon dolar ile 400 milyon dolar arasında değişiyor.

ABD yönetimine bağlı bir denetçi kuruluş olan , Taliban'ın yıllık gelirinin yüzde 60'a yakını yasadışı uyuşturucu kaynaklı.

Uyuşturucular nereye gidiyor?

Afganistan'da yetiştirilen afyondan üretilen eroin, Avrupa pazarının yüzde 95'ini karşılıyor.

ABD Uyuştucuyla Mücadele Dairesi DEA'ya göre ülkede uyuşturucu arzının yalnızca yüzde 1'i Afganistan kaynaklı. Büyük çoğunluğunun kökeni ise Meksika.

2017-2020 döneminde afyonun yüzde 90'ı karayolları üzerinden taşındı.

Ancak son zamanlarda Hint Okyanusu ve Avrupa arasındaki deniz yollarında ele geçirilen uyuşturucuların miktarında da bir artış var.

Özetle Afganistan'da afyon üretimi ve ticareti son 20 yılda belli dalgalanmalar göstermekle beraber arttı.

Sigar'a göre, yetkililerin uyuşturucu ticaretinin önüne geçme çabaları ve tutuklamaların da, ülkedeki afyon üretimi üzerinde pek etkisi olmadı. 2008'den beri el konulan afyon miktarı, Afganistan'da 2019 yılında üretilen afyonun yalnızca yüzde 8'i.

Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu?
Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu?
Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu?
Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu?
Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu?
Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu?

Uyuşturucu, Afganistan, Taliban, Afyon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak 16:14 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek 16:06 Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı 15:45 Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı
Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm 15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 15:08 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 14:51 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar 14:44 Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden 14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi

Son Dakika Haberleri
16:20 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi
16:13 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir         
16:10
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız         
15:54
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı         
15:18
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı         
14:29
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek         
14:15
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 16:30:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban'ın 'Afganistan'da afyon üretimini durdurmuştuk' iddiası doğru mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement