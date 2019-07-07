Taliban'ın Afganistan'da bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en 12 kişi yaşamını yitirdi
1 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Ghazni vilayetinde, bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en az 8 güvenlik görevlisi ve 4 sivil yaşamını yitirirken, 50’den fazla kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:37
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın Gazne
vilayetinde, bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en az 8 güvenlik görevlisi ve 4 sivil yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi yaralandı. Saldırının Afgan istihbarat birimlerini hedef aldığı bildirildi.
Taliban yaptığı bir açıklamayla kent merkezindeki bombalı saldırıyı üstlendi.
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