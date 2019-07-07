Son Dakika Haberleri: Taliban'ın Afganistan'da bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en 12 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika Dünya Haber

Taliban'ın Afganistan'da bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en 12 kişi yaşamını yitirdi

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Ghazni vilayetinde, bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en az 8 güvenlik görevlisi ve 4 sivil yaşamını yitirirken, 50’den fazla kişi yaralandı.

Taliban'ın Afganistan'da bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en 12 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinde, bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en az 8 güvenlik görevlisi ve 4 sivil yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi yaralandı. Saldırının Afgan istihbarat birimlerini hedef aldığı bildirildi.

Taliban yaptığı bir açıklamayla kent merkezindeki bombalı saldırıyı üstlendi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:37 
Afganistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor İngiliz Büyükelçi'nin Trump hakkındaki yazışmaları sızdı Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu ABD Başkanı Trump'tan ilginç "UFO" açıklaması: Her şey mümkün

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 11:56:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taliban'ın Afganistan'da bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en 12 kişi yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]