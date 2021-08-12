Üye Girişi
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi

12.08.2021 12:14

- Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın Gazne vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi.

- Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi

KABİL - Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın Gazne vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi.

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da hakimiyet alanını genişleten Taliban, bir vilayet merkezinde daha kontrolü ele geçirdi. Taliban, bugün başkent Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurdu. Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Gazne kentinin ele geçirildiğini doğrulayarak tüm resmi dairelerde kontrolün hükümet güçlerinin elinden alındığını ifade etti. İl meclis üyesi Hasan Rıza Yusufi ise yaptığı açıklamada, Gazne şehrinin sabah saatlerinde Taliban tarafından kuşatıldığını ve ele geçirildiğini, eyalet yetkililerinin Kabil'e gitmek üzere kenti terk ettiğini söyledi.

Taliban güçleri son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan vilayet merkezlerini almıştı.

ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklamıştı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi

Afganistan, Taliban, Hükümet, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti 13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor 12:55 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu 12:26 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı 12:05 Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı 10:55 Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı 10:24 Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın 09:59 Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın

Son Dakika Haberleri
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12:41 Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek
12:26 Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu
12:25 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
12:23 Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı
12:21 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası korkutan görüntüler! Kadın tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
11:31 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
ABD Başkanı Joe Biden'a büyük şok! Oğlu Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri basına sızdı ABD Başkanı Joe Biden'a büyük şok! Oğlu Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri basına sızdı         
13:44
Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı         
13:05
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu         
12:27
Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı         
12:23
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı         
11:57
5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı         
11:14
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 13:56:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement