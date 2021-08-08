Üye Girişi
Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın - Son Dakika

Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın

08.08.2021 15:03

ABD'nin Afganistan'dan ayrılması sonrasında Taliban'ın ülkeyi ele geçirme süreci hala devam ediyor. Tansiyonun her an yükseldiği ülkede Taliban birçok noktayı ele geçirirken bölgede yaşayan ve görevli ABD ve İngiliz vatandaşlarına ise "ülkeden bir an önce kaçın" uyarısı yapıldı. Çok kritik konumda olan Lashkar Gah ve Kandahar'ın da Taliban'ın saldırısı altında olduğu belirtilirken, yetkililer çatışmaların devam etmesi durumunda bir iç savaş yaşanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Afganistan'da kaos ve şiddet her geçen gün artıyor. Batılı güçlerin bölgeden ayrılma sürecine başlamasıyla birlikte Afganistan'da Taliban etkisini artırmaya devam ediyor. Son günlerde bölgede çatışmalar artarken, Kunduz ve Sar-i Pol'da hafta sonu çatışmalar devam ediyor. Fransız haber ajansı AFP, kuzeydeki iki büyük şehirde çatışmaların devam ettiğini aktarırken Taliban'ın iki kenti ele geçirdiğini duyurdu. Bölgede yaşayan ve görevli ABD ve İngiliz vatandaşlarına ise "ülkeden bir an önce kaçın" uyarısı yapıldı.

AFGAN ASKERLER İRAN'A KAÇTI

Cuma günü Taliban, ilk bölgesel başkent Zeranc'ı ele geçirirken şiddetli çatışmalar bu sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği duyuruldu. Nimruz bölgesinde neredeyse hiç çatışma yaşanmadığı ve Afganistan ordusunun çatışmaya çok dahil olmadığı belirtilirken Afgan askerlerinin İran'a kaçtığı belirtildi.

İKİ KENT DAHA SALDIRI ALTINDA

Öte yandan çok kritik konumda olan Lashkar Gah ve Kandahar'ın da Taliban'ın saldırısı altında olduğu belirtildi. Taliban'ın bu bölgelere yoğun baskı yaptığı aktarılırken saldırıların daha da artması bekleniyor.

İngiliz Financial Times'a konuşan analistler, bu çatışmaların devam etmesi durumunda bir iç savaş yaşanabileceğini ya da Taliban'ın başkenti Kabil'i ele geçirebileceğini dile getirdi. Financial Times'a konuşan bazı bölge sakinleri, "Ordu hiç müdahale etmiyor ve Taliban hiçbir dirençle karşılaşmıyor" dedi.

Taliban, Afganistan'da güç kazanmaya devam ediyor! Çatışmalar arttı, ABD ve İngiliz görevlilere 'Ülkeden kaçın' uyarısı yapıldı

"ABD VATANDAŞLARI BİR AN ÖNCE ÜLKEDEN KAÇMALI"

ABD'nin Kabil büyükelçiliği bir açıklama yaptı dün gece. Yapılan açıklamada, "Bölgedeki ABD vatandaşları bir an önce ülkeden kaçmalı" duyurusunu yaptılar. Financial Times'a konuşan üst düzey ABD'li savunma bakanlığı yetkilileri, "Büyükelçilikten gelen bu açıklama, bölgedeki güvenlik durumunun ne kadar kötü bir hale geldiğini gözler önüne seriyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bölgede bulunan tüm vatandaşlarının ayrılması uyarısında bulundu.

BÖLGEDE NELER OLUYOR?

Taliban, 1990'ların sonunda Afganistan'da yönetimi ele geçirdi. Fakat Taliban'la bağlantılı olan El-Kaide'nin gerçekleştirdiği 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD'nin bölgeye müdahalesi sonrasında Taliban indirildi. Bölgede 2002 yılından beri Birleşmiş Milletler Barış Gücü bulunurken o dönemden beri Taliban ile Afganistan yönetimi arasında tansiyon üst seviyede.

Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Kandahar, Taliban, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı 14:52 Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü 14:46 Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 13:31 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı
Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı 13:08 Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar 12:52 Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış 11:40 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış
PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı 11:15 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı MHP'li Yönter'in 11:03 MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?

Son Dakika Haberleri
15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket
15:03 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın
14:51 Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı
14:49 İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu
14:47 Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti
14:46 Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü
14:04 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
14:03 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir ilk! Düzenlenen "uzay oyunları" yarışması kazananı Soyuz Takımı oldu
13:30 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı
13:17 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti         
14:48
Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak         
14:05
13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı         
13:18
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı         
11:55
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
11:08
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 15:22:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement