Taliban'ın Bagram Hava Üssü yakınındaki karakola saldırısı püskürtüldü - Son Dakika

ABD birliklerinin iki gün önce boşalttığı Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram'ın yakınındaki askeri karakola Taliban militanlarınca düzenlenen silahlı saldırı geri püskürtüldü.

Bagram Kaymakamı Lala Şirin Raufi, basına yaptığı açıklamada, militanların, dün gece saatlerinde Bagram Hava Üssü yakınındaki askeri karakola saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırının geri püskürtüldüğünü ifade eden Raufi, militanların amacının iki gün önce ABD birliklerince boşaltılan Bagram Hava Üssü'ne ulaşmak olduğunu belirtti.

Raufi, çıkan çatışmada bir militanın öldürüldüğünü, birinin de yaralandığını kaydetti.

Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD birlikleri, yaklaşık 20 yıldır birçok askeri operasyon için harekat noktası olarak kullanılan Bagram Hava Üssü'nden 2 Temmuz'da ayrılmıştı.

Bagram Hava Üssü, Afganistan'da NATO ve ABD öncülüğünde yürütülen askeri operasyonlar için önemli bir harekat noktasıydı.

ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere, 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Son 24 saate 9 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı

Afganistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında ülkenin 9 vilayetinde çatışma yaşandığını açıkladı.

Çatışmalarda 143 militanın öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 121 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Taliban'a karşı düzenlenen operasyonlarda ise patlamaya hazır 11 bomba düzeneğinin imha edildiği aktarıldı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afgan makamlarına göre, son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 60 ilçeyi ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 143 olduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 140'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırıları başlatmadı.