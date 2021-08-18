Taliban'ın bayrak inadı! Afganistan Bağımsızlık Günü'nde yüzlerce kişiye kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Kabil'i ele geçirdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden Taliban üyelerinin ilk işi Afganistan ulusal bayrağını kaldırmak oldu. Ülkenin hiçbir yerinde ulusal bayrağın kullanılmasına izin vermeyen Taliban üyeleri, bayrağı kullanmaya devam eden yüzlerce kişiye de kurşun yağdırdı. Örgüt, Afganistan Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayrağın kaldırılmasına karşı çıkan yüzlerce protestocuya ateş açtı.

ASILAN BAYRAKLARI İNDİRDİLER

Başkent Kabil'in doğusundaki Nangarhar'ın vilayet merkezi Celalabad'da, ülkede 19 Ağustos 1919'da İngiliz hakimiyetinin son bulmasının yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yüzlerce kişiden oluşan bir kalabalık toplandı. Associated Press'e (AP) göre, araçlar eşliğinde ellerinde Afgan ulusal bayrağıyla yürüyüş düzenleyen kalabalığın astığı bazı bayraklar Taliban güçlerince indirildi.

"BAYRAK KONUSUNDA KARAR SONRA ALINACAK" DEMİŞTİ

Taraflar arasında gerilimin hızla tırmanmasının ardından Taliban güçleri kalabalığın üzerine ateş açtı.

Bir sağlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. El Cezire ise olayda en az 3 kişinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, dün düzenlediği basın toplantısında, ülke bayrağının değiştirilip değiştirilmemesi konusunda kararı kurulacak "hükümet"in vereceğini söylemişti.