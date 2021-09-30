Üye Girişi
Son dakika haberleri | Taliban'ın "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Taliban'ın "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi

30.09.2021 21:03

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki, başkent Kabil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi.

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki, başkent Kabil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi.

Taliban yönetiminden yapılan açıklamaya göre, "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki, Kabil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerine bakanlık binasında resepsiyon verdi.

Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulgani Birader'in de katıldığı resepsiyonda konuşan Muttaki, Kabil'de bazı ülkelerin diplomatik faaliyetlerini sürdürmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Söz konusu yabancı ülke misyonlarının faaliyetlerini devam ettirmesini istediklerini ifade eden Muttaki, yabancı temsilcilerin güvenliğini sağlamanın kendilerinin öncelikli görevlerinden olduğunu kaydetti.

Muttaki, Afganistan'da siyasi değişim sonrası insani yardım gönderen ülkelere ayrıca teşekkür ettiklerini vurguladı.

Muttaki, "Biz ülkede yeni hükümet sistemi kurarak, dünya ile iyi ilişkiler içinde bulunarak yeni siyasi bir fasıl açmak istiyoruz." dedi.

Dünya ülkeleriyle karşılıklı çıkarlar doğrultusunda olumlu ilişkiler kurmak istediklerini dile getiren Muttaki, tüm ülkelerin Afganistan'da yarım bıraktığı projeleri yeniden tamamlamasını istediklerini ve Taliban'ın bunun için gerekli desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Birader de resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Bizim kimseyle sorunumuz yok. Eğer bizimle sorunu olan varsa da diyalog yoluyla çözmeye hazırız. Bizim hükümetimizin kimsenin zararına olacak bir politikası bulunmuyor." ifadelerine yer verdi.

Programa, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay da katıldı.

Son dakika haberleri | Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi
Son dakika haberleri | Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi
Son dakika haberleri | Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi
Son dakika haberleri | Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar 21:43 İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar Fransız polisinden skandal müdahale! Galatasaray taraftarı canını kurtarmaya çalışıyor 21:09 Fransız polisinden skandal müdahale! Galatasaray taraftarı canını kurtarmaya çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi 20:35 Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı 20:33 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı 20:23 Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 19:36 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı
Şen kardeşler cinayetinde 19:27 Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı 18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir         
21:51
Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu         
21:31
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var         
20:26
Diyarbakır'da kahreden dakikalar! Türk bayrağına sarılarak intihar etmek isteyen adamı çocuğu izledi Diyarbakır'da kahreden dakikalar! Türk bayrağına sarılarak intihar etmek isteyen adamı çocuğu izledi         
20:22
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Çocuklarla ilgilenmedi" diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır         
19:32
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak         
17:29
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 21:57:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Taliban'ın "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement