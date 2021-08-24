Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı,

Afganistan'da mayıstan bu yana saldırılarını arttırarak sürdüren Taliban, geçtiğimiz hafta ülkenin yönetimini ele geçirdi. Pençşir kenti dışında ülkeye hakim olan Taliban, Afganistan'da büyük bir kaosa neden oldu.

ÜLKEDE KAOS ÇIKTI

Ülkede çıkan kargaşa, kaçmak isteyen halkın havalimanı ve sınırlara akın etmesiyle başka bir boyuta taşındı. Yaşanan izdihamlarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Hatta havalanan uçakların iniş takımlarına tutunan insanların yere düşerek can vermeleri de tüm dünyada gündem oldu.

HAYALLERİ YIKILDI

Afganistan'ın geleceği belirsizliğini korurken, ortaya yürek burkan bir gerçek çıktı. Bölgeden servis edilen fotoğraflardan birinde ağlayan genç bir kız görüldü. 23 yaşındaki Zakia Khudadadi olduğu öğrenilen genç kızın, Taliban'ın yönetime el koymasıyla başlayan kaotik ortam yaşanmasaydı Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacağı öğrenildi.