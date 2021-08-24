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Taliban'ın giremediği tek bölgeye Türk basını girdi - Son Dakika

Taliban'ın giremediği tek bölgeye Türk basını girdi

24.08.2021 07:32

Taliban'ın Afganistan'da giremediği tek bölge olarak bilinen ve örgüte karşı efsane komutanı Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud önderliğinde direniş başlatılan şehre Türk basını girdi. Anadolu Ajansı'nın görüntülediği kent askeri bir kışlaya dönmüş durumda. Etrafı yüksek dağlarla çevrili stratejik öneme sahip Pencşir'in girişinde Mesud'a bağlı silahlı güçler kente giren ve çıkan herkesi kontrol ediyor.

Seksenli yıllarda Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnişin en önemli liderlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud'un memleketi olan Pencşir, adeta askeri bir çehre almış durumda.

TALİBAN ŞEHRE GİREMEDİ

Ahmed Şah Mesud'un 2001 yılında El Kaide tarafından öldürülmesinin ardından oğlu Ahmed Mesud'a bağlı silahlı güçler tarafından kontrol edilen kente Taliban giremedi.

"ŞEHİR KUŞATTIK"

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Pencşir'in Taliban tarafından kuşatıldığını söylemişti. Pencşir'deki güçlerin teslim olması ve bu kentin Taliban'a teslim edilmesi konusunda müzakerelerin devam ettiğini bildiren Mücahit, bu sorunun masada çözülmesinden yana olduklarını belirtmişti.

Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi

ŞEHRE GİREN HERKES TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Etrafı yüksek dağlarla çevrili stratejik öneme sahip Pencşir'in girişinde Mesud'a bağlı elleri silahlı kişiler kente giren ve çıkan herkesi kontrol ediyor.

Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi

YILLAR ÖNCE DE TALİBAN'A KARŞI DİRENMİŞLERDİ

Yol kenarları Sovyetler Birliği'nin işgal etmek için yaptığı başarısız girişimlerde imha edilen zırhlı araçların enkazlarıyla dolu olan Pencşir, ayrıca Taliban'ın Afganistan'ı yönettiği 1996 ve 2001 yılları arasındaki dönemde yapmış olduğu saldırılara karşı da direnmişti. Pencşir'de Taliban'a karşı direnen Mesud güçlerinin sayısının ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi

KAÇAN CUMHURBAŞKANI'NIN YARDIMCISI DA DİRENİŞE DESTEK VERİYOR

Öte yandan, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in de Ahmed Mesud güçlerine destek vermek için bu kentte olduğu söyleniyor.

Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

İşte direnişin son kalesi Pencşir'den fotoğraflar:

Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi
Taliban'ın giremediği tek bölgeye Türk basını girdi

Ahmed Şah Mesud, cumhurbaşkanı, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban'ın giremediği tek bölgeye Türk basını girdi - Son Dakika


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