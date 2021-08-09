Üye Girişi
Taliban'ın ilerleyişi ABD'nin planlarını değiştirmedi! Ülkeden çekilme süreci devam edecek - Son Dakika

Taliban'ın ilerleyişi ABD'nin planlarını değiştirmedi! Ülkeden çekilme süreci devam edecek

09.08.2021 08:51

Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği kent sayısı 5'e çıkarken, ABD'nin bu ilerleyiş karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilmişti. Taliban'ın ilerleyişi ABD'nin ülkeden çekilmesiyle oldukça hızlı bir şekilde devam ederken, New York Times'ta yer alan bir habere göre Beyaz Saray, geri çekilme planını belirlendiği şekilde devam ettirecek. ABD'nin Taliban'a karşı sınırlı hava saldırılarını sürdüreceği ancak bunun dışında daha kapsamlı bir adım atmayacağı öğrenildi.

ABD'nin en saygın gazetelerinden New York Times'ta yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.

NASIL BİR ADIM ATACAĞI MERAK KONUSUYDU

Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilen Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağını kaydeden yetkililer, Kunduz kentindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yetkililer Taliban'a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.

Gazeteye konuşan bir yetkili, Afganistan'da 650 civarında Amerikan askerinin kaldığını ve geri çekilme planının belirlendiği şekilde sürdüğünü belirtti.

TALİBAN'IN İLERLEYİŞİ ARTTI

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan kentinin de örgütün eline geçmesiyle 5'e yükselmişti.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor. Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE, KABİL HAVALİMANINI İŞLETMEYE TALİP

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, "Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz" ifadelerini kullanmıştı.

Taliban'ın ilerleyişi ABD'nin planlarını değiştirmedi! Ülkeden çekilme süreci devam edecek

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, New York, Taliban, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'ın ilerleyişi ABD'nin planlarını değiştirmedi! Ülkeden çekilme süreci devam edecek - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı 09:17 Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı Sıcaktan bunalan İstanbul'a müjdeli haber! Çarşamba günü yağışlar geliyor 09:02 Sıcaktan bunalan İstanbul'a müjdeli haber! Çarşamba günü yağışlar geliyor Türk hakeme ölüm tehditleri! Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıkladıktan sonra huzur bulmadı 08:57 Türk hakeme ölüm tehditleri! Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıkladıktan sonra huzur bulmadı
Yangında küle dönen ormanların son halini paylaşan Şahan Gökbakar: Diliniz tutulacak 08:54 Yangında küle dönen ormanların son halini paylaşan Şahan Gökbakar: Diliniz tutulacak Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı 00:04 Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi 22:09 Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi
Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı 21:26 Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bulun şu tedaviyi 19:13 Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bulun şu tedaviyi

Son Dakika Haberleri
09:24 Korkunç motosiklet kazası! Bariyerlere çarpıp 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
09:17 Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı
09:15 Son bir haftada artan otobüs kazaları 21 kişinin ölümüne neden oldu! Uzmanlar kazalarla ilgili mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
09:05 Yunanistan'ın isteği şaşırttı! Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse uçak sağlayabiliriz
09:02 Sıcaktan bunalan İstanbul'a müjdeli haber! Çarşamba günü yağışlar geliyor
08:59 Afgan gazetecinin sözleri haddini aştı! Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler
08:57 235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
08:56 Türk hakeme ölüm tehditleri! Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıkladıktan sonra huzur bulmadı
08:53 Yangında küle dönen ormanların son halini paylaşan Şahan Gökbakar: Diliniz tutulacak
08:51 Taliban'ın ilerleyişi ABD'nin planlarını değiştirmedi! Ülkeden çekilme süreci devam edecek
Korkunç motosiklet kazası! Bariyerlere çarpıp 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi Korkunç motosiklet kazası! Bariyerlere çarpıp 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi         
09:24
Son bir haftada artan otobüs kazaları 21 kişinin ölümüne neden oldu! Uzmanlar kazalarla ilgili mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı Son bir haftada artan otobüs kazaları 21 kişinin ölümüne neden oldu! Uzmanlar kazalarla ilgili mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı         
09:16
Afgan gazetecinin sözleri haddini aştı! Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler Afgan gazetecinin sözleri haddini aştı! Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler         
09:00
235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum 235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum         
08:57
Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı         
00:39
Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor         
22:16
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti         
20:12
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş         
17:50
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 09:33:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban'ın ilerleyişi ABD'nin planlarını değiştirmedi! Ülkeden çekilme süreci devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement