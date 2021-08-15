Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkede oluşan durumun "şaşırtıcı" ve "gerçek" olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını ifade etti.
Zaharova, "Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, bu sabah saatlerinde başkent Kabil'e girdi. Bu haber sonrası peş peşe açıklamalar gelirken Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor - Son Dakika Dünya