Üye Girişi
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı - Son Dakika

Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı

11.08.2021 13:28
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyinde ilerleyişi devam eden Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı artarken, halk çareyi başkent Kabil'e kaçmakta buldu.

Afganistan'ın kuzeyinde ilerleyişi devam eden Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı artarken, halk çareyi başkent Kabil'e kaçmakta buldu. Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil'e gelen Afganlar, sokak ve parklara çadır kurdu.

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da saldırılarını arttıran Taliban'ın ülkenin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor. Afganistan hükümeti, Taliban güçlerinin son olarak kuzeydeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı ele geçirmesi ile 6 günde toplam 9 vilayet merkezini kaybetmiş oldu. Taliban düzenlediği saldırılarla "hükümetin kalesi" olarak görülen kuzeyde kontrol alanını genişletmeyi sürdürürken, bölgede yaşayan Afganlar çareyi kaçmakta buldu. Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil'e kaçan Afganlar, sokaklara ve parklara çadır kurdu. Çoğunluğunu hiç eşyası olmayan ve çocuklu ailelerin oluşturduğu Afganlar şimdi de beslenme ve su problemleriyle mücadele ediyor.

(İHA)

Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Kabil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar 14:58 PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı! 14:42 Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı! Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:29 Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! 13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi 13:19 Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında 12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi 12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart 11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart

Son Dakika Haberleri
15:04 Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü
14:58 PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar
14:53 Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu!
14:42 Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!
14:30 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok
14:29 Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:11 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!
13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü         
15:04
Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu!         
14:54
Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok         
14:31
Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!         
14:12
Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak         
13:54
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!         
12:56
Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!         
12:49
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 15:09:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement