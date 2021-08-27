Taliban'ın Merkez Bankası Başkan'ı olarak atadığı ismin diploması olmadığı ortaya çıktı

Afganistan'ın yönetimini ele geçiren Taliban, geçtiğimiz pazartesi günü ülkenin Merkez Bankası Başkanlığı'na Hacı Muhammed İdris'i atadı. Reuters'ta yer alan habere göre, İdris'in herhangi bir finansal eğitim ve yüksek öğrenim görmediği belirtildi. Haberde, İdris'in bir süredir Taliban'ın finans bölümü başkanlığını yürüttüğü bilgisine yer verildi.

ÖLDÜRÜLEN LİDERLE FİNANSAL ÇALIŞMALAR YAPTI

Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, kuzeydeki Jawzjan eyaletinden İdris'in, 2016 yılında bir insansız hava aracı saldırısında öldürülen cihatçı örgütün önceki lideri Molla Akhtar Mansour ile finansal konularda uzun süredir çalışma deneyimine sahip olduğunu söyledi.

ESKİ BAŞKAN ÜLKEYİ TERK ETTİ

Eski Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Ajmal Ahmady, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndan kalkan uçaklardan birisi ile ülkeyi terk etmişti.