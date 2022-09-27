Taliban'ın önde gelen isimlerinden Stanekzai, kız okullarının açılmasını istedi - Son Dakika
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Taliban'ın önde gelen isimlerinden Stanekzai, kız okullarının açılmasını istedi

27.09.2022 14:54
Taliban'ın önde gelen isimlerinden Stanekzai, kız okullarının açılmasını istedi

Taliban'ın önde gelen isimlerinden ve Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Şir Muhammed Abbas Stanekzai, grubun liderlerine çağrı yaparak kız okullarının acil olarak açılmasını istedi.

Taliban'ın önde gelen isimlerinden ve Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Şir Muhammed Abbas Stanekzai, grubun liderlerine çağrı yaparak kız okullarının acil olarak açılmasını istedi.

"Uluslararası Turizm Günü" nedeniyle başkent Kabil'de düzenlenen bir toplantıda konuşan Stanekzai, kızların okula gitmesinin önünde dini hiçbir engelin olmadığını söyledi.

Konuşmasında eğitimin cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkese "vacip" olduğunu aktaran Stanekzai, kızların eğitim almasında dini açıdan hiçbir engelin olmadığını ve buna kimsenin şeri herhangi bir delil getiremeyeceğini kaydetti.

Halk ile hükümet arasında mesafe açılmaması ve halk ile birlik olunması gerektiğini belirten Stanekzai, şu şekilde konuştu:

"Erkek-kadın demeden tekrar okulları açmak her birimizin görevidir. Bu görevi de layıkıyla yerine getirmemiz lazım. Acil bir şekilde hem okulların hem de medreselerin kapılarının açılmasını istiyoruz. İlmin kadın ve erkeğe eşit mesafede farz olduğunu kimse inkar edemez. Birliği, eşitliği ve adaleti sağlayacaksak erkek-kadın ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede eğitimin kapılarını açmamız lazım. Bugün yarın, bugün yarın diyerek zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Ne kadar zaman kaybedersek o kadar halk ile hükümet arasında mesafe açılır. Yüzde yüz halk bizimle olursa dünyanın hiçbir gücü bizi yenemez."

Eğitim bakan vekili görevden alınmıştı

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, 21 Eylül'de, yayınladığı bir kararname ile Taliban'ın geçici hükümetinde Eğitim Bakanlığı Vekili görevini yürüten Mevlevi Nurullah Munir'i görevden alıp, yerine Kandahar Vilayet Şurası Başkanı Mevlevi Habibullah Ağa'yı getirmişti.

Görevden alınan Munir'in, kız okullarının açılması taraftarı olduğu ifade ediliyordu.

Munir, görevden alınmasından birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, "kültürel kısıtlamalar" nedeniyle insanların kızlarını okula göndermek istemediklerini, bu nedenle kız okullarının kapalı olduğunu ifade etmiş ve bu sözleri tepki toplamıştı.

Kız okulları sorunu hala çözülemedi

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından ülkenin çok büyük bir bölümünde orta ve lise seviyelerindeki devlet okullarında kızların okullara gitmesine izin verilmemişti.

Halihazırda ilkokul ve üniversitelere devam edebilen Afgan kızların ortaokul ve liseye gitmeleri yasak. Taliban ise okulların açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor ancak herhangi bir tarih vermiyor.

Taliban yönetimi, söz konusu kademelerde kızların okula gidememesi nedeniyle gerek ülke içinde gerekse ülke dışında büyük tepki topluyor.

Daha önce de kız okullarının açılmasına yönelik açıklamalarda bulunan Stanekzai, 2015-2019'da Taliban'ın Katar'da bulunan siyasi ofisinin başkanlığını yürütmüştü.

Stanekzai, ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması gidilen süreçteki müzakerelerde önemli bir rol üstlenmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hükümet, Güncel, Son Dakika

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