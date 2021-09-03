Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, yabancı ülkelerin askerinin de bölgeden çekilmesiyle rahata erdi. Şimdilerde yeni bir ülke inşa etmek için kolları sıvayan Taliban, diğer yandan da tüm dünyaya servis ettiği görüntülerle mesaj veriyor.

TELEVİZYONDA YAYINLANDI

Son olarak yayınlanan görüntülerde Taliban'ın elindeki askeri teçhizat ve silahlar izleyenlerde endişe yarattı. Taliban, düzenlediği silah geçit töreni sırasında intihar yeleklerini ve bombaları sergiledi. Televizyon ekranlarına gelen tuhaf görüntülerde militanlar, Afganistan'ın fethini kutlayarak savaş gösterileri yaptı.

İNTİHAR YELEKLERİ, PATLAYICILAR...

Afganistan devlet televizyonunda yayınlanan tüyler ürpertici silah geçit töreninde patlayıcı intihar yelekleri, patlayıcı cihazlar ve bombalı araçların kamyonların arkasına çekildiği görüldü. Alışılmadık görüntüler ise, Taliban savaşçılarının dövüş sanatları sergilediklerini ve yumruklarıyla plakaları kırdıklarını, Hollywood tarzı dövüş sahnelerini aratmayan gösterilerini gözler önüne serdi.

ABD YAPIMI TEÇZİHATLAR DA GÖRÜLDÜ

İslam Emirliği bayrağıyla yürüyen bir grup Taliban savaşçısını gösteren videoda, ABD yapımı silahları ve bombaları gözler önüne seren görüntüler de yer aldı. Son derece rahatsız edici olan görüntülerde, arabaların ve kamyonların arkasındaki platformlarda, her silahın ne olduğunu açıklayan etiketlerle çeşitli bomba türleri izleyicilerin yanından geçti.

İntihar yelekleri ve bomba yüklü araçların platformlarda sergilenirken, video klipteki seslendirmede, varil bombasını "düşmanın sıradan ve zırhlı araçlarını yok etmek" için kullanılan "Mücahidlerin askeri sanayisi" olarak tanımlandı.

KANDAHAR'DA ÇEKİLDİ

40 dakikalık geçit töreni, silah sergisinin karşısındaki derme çatma bir stanttan oturup izleyen Taliban liderlerinin önünde gerçekleşti. Taliban ordusunun 'kutlaması' olduğu düşünülen görüntülerin Kandahar'da çekildiği anlaşılıyor.

ÖZEL DÖVÜŞ SAHNELERİ

Görüntüler Taliban'ın, militanların dövüş sanatları hareketleri ve dövüş gösterileri uyguladığını gösteren tuhaf bir propaganda videosu ile birlikte yayınlandı. Görüntülerde, savaşçıların uçan tekmelerle tahtaları parçaladıkları, havada uçuşan yumruklarla çömlekleri paramparça ettikleri ve karate dövüş sahneleri ortaya koyduğu görüldü.

Militanlar, dövüş sanatları gösterilerinin sıra dışı derlemesinde siyah kar maskeleri takmış ve kamuflaj teçhizatı giymişlerdi. Sahnelenen görüntülerde bir militan, koreografisi yapılmış film benzeri bir kavga sırasında başka bir savaşçının 'boynunu kırıyor' gibi göründü. Taliban yetkilileri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silahlı savaşçılar da hedeflerine kurşun yağdırırken silah ateşleme pratiği yaparken gösterildi.