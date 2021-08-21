Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Birader, Kabil'de - Son Dakika

Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in hükümeti kurma çalışmaları kapsamında başkent Kabil'e geldiği belirtildi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan kaos sürüyor. Geçtiğimiz salı günü Katar'ın başkenti Doha'dan Afganistan'ın Kandahar kentine gelen Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader'in hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere sabah saatlerine başkent Kabil'e geldiği öğrenildi. İsmini vermeyen bir Taliban yetkilisi, "Birader, kapsayıcı bir hükümetin kurulması için liderler ve siyasilerle görüşecek" dedi.

Birader, 1994 yılında Afganistan'da Taliban'ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor. - KABİL