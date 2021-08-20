Taliban'ın sözcülerinden Şahin: "Çin, Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir" - Son Dakika

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabileceğini söyledi.

Çin Merkezi Televizyonu'na (CCTV) konuşan Şahin, Afganistan'daki gelişmelere ve uluslararası yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, Afganistan'ın yeniden imarının önemine vurgu yaparak, "Çin, dev ekonomisi ve kapasitesiyle büyük bir ülke. Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir." dedi.

Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle birlikte tüm dünyayı Afganistan'ın yeniden inşasında rol almaya çağıran Şahin, tüm ülkelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Şahin'den uluslararası topluma Taliban'ı resmi olarak tanıma çağrısı

Afgan halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, uluslararası toplumu Taliban'ı resmi olarak tanımaya çağırdı.

Şahin, Taliban'ın Afganistan'daki ilerlemesinin "dayatılmış bir yönetime karşı halk ayaklanmasını" temsil ettiğine işaret ederek, ülkeye hakim olma hızlarının yönetimi ele almalarını meşrulaştırdığı yorumunu yaptı.

Taliban yönetimindeki Afganistan'da kadınların özgürlüklerine dair endişeleri de reddeden Şahin, kadınların eğitim ve çalışma haklarını koruyacaklarını savundu.

Şahin, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlara da çağrıda bulunarak, yeni yönetime fon sağlanması talebinde bulundu.

Öte yandan, Şahin, Afganistan'ın komşu ve bölge ülkelerine karşı (saldırı amaçlı) kullanılmayacağını ve bunun kendilerinin menfaatine olmayacağını sözlerine ekledi.