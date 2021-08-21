Taliban Sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin birebir aynısını Çin için de kullandı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban üyeleri, her fırsatta demeçler vererek yeni döneme ait mesajlarını dünya kamuoyuyla paylaşıyor.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Bu kapsamda dün Türkiye gazetesine değerlendirmelerde bulunan Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, "Tüm ülkelerden daha çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var. Afganistan'ı birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BENZER İFADELER KULLANMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bugün servis edilen haberlerde ise Şahin'in Çin Merkezi Televizyonu'na (CCTV) yaptığı açıklamalar yer aldı. Türkiye ile ilgili açıklamalarındaki benzer ifadeleri bu kez Çin için kullanan Sözcü, Afganistan'ın yeniden imarının önemine vurgu yaparak, "Çin, dev ekonomisi ve kapasitesiyle büyük bir ülke. Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir." dedi.