Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil - Son Dakika

Akbank'ın ardından bir bankada daha sistem çöktü! Mobil şube ve ATM'ler hizmet dışı kaldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Taliban'ın Türkiye'yi tehdidine ilişkin, "Kabil havalimanı korunmazsa büyük sıkıntı çıkar. Türkiye bütün taraflarla görüşüyor." açıklamasını yaptı. Ayrıca Taliban'ın açıklaması hakkında ise iletişim kazası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE, AFGANİSTAN OLMAMALI"

"Orada her gün yaşanan bir durum var, oraya insani yardımların gitmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler, bu insani yardımlar için Cilvegözü sınır kapısının açık kalmasını süresini uzattı. Bu oldukça önemli. Ateşkesin sürdürülmesi de esas çözümdür. Suriye'de çözüm için için tezlerimizi anlatıyoruz. Suriye, Afganistan olmamalı."

AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİNDEKİ SÜREÇ

"Biden görüşmesinde de konu ele alınmıştı. NATO misyonu söz konusuyken Türkiye hiçbir zaman muhalif olarak yer almadı. Oraya yeni gitmiyoruz, zaten oradayız. Afganistan'da birçok sıkıntı yaşandı gerek işgal, gerek terör olayları. Türkiye Afgan halkının dostu olduğu bir ülkedir. Türkiye orada bulunursa Afgan yetkililerin daveti üzerine bulunacaktır. Afgan halkının geleceğe daha güvenli yürümesi için hamlelerdir. Jeopolitik olarak baktığınızda Afganistan, Türkiye'ye uzak bir coğrafya olarak görülmemektedir."