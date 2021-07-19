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Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım - Son Dakika

Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım

19.07.2021 14:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Erdoğan, Taliban ile görüşeceğiz, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Müjde vereceğim" dediği KKTC ziyareti öncesi havaalanında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kıbrıs'tan koronavirüs önlemlerine kadar birçok konu hakkında konuşan Erdoğan'ın gündeminde Afganistan'daki gelişmeler ve Taliban'ın son zamanlarda yaptığı açıklamalar da yer aldı.

"GÖRÜŞÜP NEREYE ULAŞAĞIMIZIN GAYRETİNDEYİZ"

"Taliban'ın yaptığı açıklamada Türkiye'yi istemiyoruz açıklaması yok." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Onlar kendilerine göre açıklama yapmış durumda. Bu konuda Türkiye'deki yönetimin ne konuda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Planlarımızın da gereğini yerine getiriyoruz. Gerek Dışişleri, gerekse şahsım olarak adımları atıp inşallah Taliban'la ne gibi görüşmeler yapacağız, nereye ulaşacağız bunun gayreti içindeyiz. Taliban'ın Afganistan'daki yaklaşımı bir Müslümanın diğer Müslüman'a yaklaşımı değildir.

"İŞGALE SON VERMELERİ LAZIM"

Taliban'ın işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım. Bir an önce Afganistan'ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım."

Taliban'ın Türkiye'yi istemiyoruz açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım

cumhurbaşkanı, Türkiye, Taliban, İşgal, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Taliban'ın 'Türkiye'yi istemiyoruz' açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım - Son Dakika


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