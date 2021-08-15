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Taliban'ın yakında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi - Son Dakika

Taliban'ın yakında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi

15.08.2021 21:22
Taliban'ın yakında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi, System.String[]

Taliban'ın yakında Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi.

Taliban'ın yakında Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi.

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

Kabil'de 11 bölge Taliban kontrolünde

Taliban sözcüsü, Kabil'deki 11 ilçe merkezini kontrol ettiklerini aktararak, ilçelere "güvenliği sağlamak" için girdiklerini belirtti.

Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşlar askıya alındı

NATO yetkilisi basına verdiği demeçte, Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını ve yalnızca askeri uçaklara izin verildiğini aktardı. Havaalanı, çok sayıda ülke tarafından vatandaşlarını, büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatları tahliye etmek amacı ile kullanılıyor.

(İHA)

Taliban'ın yakında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi

Afganistan, Taliban, Kabil, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taliban'ın yakında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi - Son Dakika


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